Yvon Matte n’est jamais allé au Japon. Mais du printemps jusqu’à l’automne, il est transporté dans un univers paisible d’inspiration nipponne, qu’il a façonné au cours des 20 dernières années et qui lui sert de refuge lorsqu’il sent le besoin de décompresser.

Danielle Bonneau

La Presse

Quelques mois passés à travailler dans la Pépinière Jasmin, pendant l’été 2000, ont allumé une passion qui n’a jamais refroidi. « J’ai vu tellement de belles choses, se rappelle-t-il. Il y avait des arbustes et des accessoires, comme des statues, qui représentaient le Japon. Cela m’a amené à lire et à naviguer sur l’internet pour en savoir plus. »

Lorsqu’il a acheté son duplex jumelé dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal, en 2001, sa propriété ressemblait à toutes celles aux alentours. L’avant était gazonné et il y avait un grand potager à l’arrière ainsi que des arbres fruitiers. Il a surpris ses voisins, pour la plupart d’origine italienne, lorsqu’il a cherché à se distinguer.

« Je n’aime pas le gazon, explique-t-il. La première chose que j’ai faite, c’est un étang, en avant, avec un petit aménagement. L’été suivant, j’ai ajouté un étang à l’arrière. Puis j’ai développé le concept un petit peu à la fois. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Au cours des 20 dernières années, Yvon Matte a transformé sa propriété à Saint-Léonard en une oasis d’inspiration japonaise.

Détails et débrouillardise

Le décor qu’il a créé devant chez lui, au grand plaisir des marcheurs qui empruntent la rue de Louisiane, est fascinant. Quantité de détails contribuent à créer une atmosphère orientale. Il y a par exemple, à l’arrière-plan, deux genévriers qu’il a appris par lui-même à tailler en nuage. Un amandier et un magnolia, spectaculaires lorsqu’ils sont en fleurs, bordent notamment la clôture en bambou. S’ajoutent (entre autres) des lanternes et un pont d’un rouge éclatant, la sculpture d’un bouddha et une fontaine au milieu d’une rocaille. Le soir, le jardin éclairé prend une tout autre dimension.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Yvon Matte a créé un décor fascinant, qui charme ceux et celles qui marchent devant sa propriété, autant le jour que le soir.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’amandier, à l’avant de la propriété, est particulièrement beau lorsqu’il est en fleur, au printemps.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le magnolia en fleur attire aussi l’attention.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le soir, les lanternes s’allument et projettent une douce lumière, dans le jardin habilement éclairé. 1 /4







L’ancien photographe professionnel, qui a créé deux pages Facebook (Mon jardin japonais 2020 et Super passion : la photographie d’oiseaux), est très créatif. « Je suis visuel, explique-t-il. Je regarde beaucoup les détails. »

Autour de son balcon, à l’arrière, des panneaux décoratifs ajourés (offerts chez Rona et Réno-Dépôt), qu’il a entourés de cadres de bois, sont devenus des garde-corps. De grands panneaux de bambou achetés chez Home Hardware servent de cloison et de clôture, procurant à la fois de l’intimité et un cachet particulier.

Car la cour a elle aussi été transformée au gré de l’inspiration (et des efforts considérables) de M. Matte. Il y a 13 ans, alors que ses deux enfants étaient adolescents, il a lui-même préparé le terrain où devait être installée une piscine, creusant au pic et à la pelle, pour éviter que la machinerie n’abîme son aménagement à l’avant de sa propriété. Moins utilisée depuis le départ des enfants, la piscine contribue à sa façon au calme environnant. Le son de la chute qui s’y jette se mêle au chant des oiseaux, attirés par les nombreuses mangeoires et cabanes suspendues à leur intention.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le chemin vers l’arrière de la propriété est tout autant parsemé d’éléments d’inspiration japonaise. Il évoluera au gré de l’été et des plantes qui y pousseront.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La cour a elle aussi été transformée au gré de l’inspiration (et des efforts considérables) de M. Matte. Une piscine entourée d’une clôture de bambou contribue à sa façon au calme environnant.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Dans la cour, le son de la chute, qui se jette dans la piscine, se mêle au chant des oiseaux. Au premier plan, les gouttières peintes en rouge et en noir abriteront sous peu des annuelles, qui fleuriront tout l’été.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Ce lieu invitant et propice à la détente jouxte la piscine. Yvon Matte l’appelle affectueusement « le salon de thé ».

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Chaque objet a été choisi avec attention. 1 /5









Passionné, le propriétaire s’est même rendu à la campagne pour choisir une à une les roches dont il s’est servi pour former des rocailles et agrémenter des bassins d’eau. Il n’a acheté que les pierres les plus grosses et les plus lourdes, qui se trouvent à la base de ses réalisations. Il a aussi donné une touche asiatique à deux aires de détente aux fonctions bien différentes, qu’il a aménagées et qu’il appelle affectueusement le petit salon de thé et le gazebo.

Rouge et noir

Un peu partout, le rouge et le noir ressortent. Ici, ce sont les gouttières transformées en boîtes à fleurs et là, de pimpantes cabanes à oiseaux. Les structures les plus imposantes sont l’œuvre de l’ébéniste Gratien Simard, de l’entreprise en menuiserie Demande.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La magie opère, un élément à la fois.

« Depuis 20 ans, il se base sur des photos que je lui donne, explique Yvon Matte. C’est lui qui a fait tout ce qui est en bois rouge, à l’avant, que ce soit le pont, la porte du jardin, les lanternes, une structure soutenant une cloche d’acier noire et une pirogue miniature noir et rouge. À l’arrière, il a fait une autre structure asiatique et une balançoire, que j’ai placées à une extrémité de la piscine. »

Au cœur de son projet sans fin se trouvent les plantes. « Elles sont essentielles pour créer l’atmosphère, souligne-t-il. Elles changent tout le temps. Chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau, que ce soit sur le plan de la floraison ou de la couleur. Même lorsqu’il n’y a pas de fleurs, les verts foncés et les verts pâles évoluent. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Cet été, la plante grimpante Wisteria « Blue Moon » aux magnifiques épis colorés se faufilera tout autour du dragon, qui surmonte la balançoire faite sur mesure et installée à une extrémité de la piscine.

Ses arbres en fleurs retiennent son attention au printemps. Tout au long de l’été, d’autres variétés de plantes prendront la relève, comme celle, grimpante, de la Wisteria « Blue Moon » aux magnifiques épis colorés, qui se faufilera tout autour du dragon surmontant la balançoire. Le plaisir sera sans cesse renouvelé, jusqu’à l’automne. Il s’en est assuré.