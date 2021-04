« Parle-moi pas de faire cuire quelque chose au gaz. » Shawn Bevins est un puriste du barbecue traditionnel. On avait pu mesurer le degré de sa brûlante passion il y a deux ans, à Acton Vale, alors qu’il lançait Hamrforge, son premier projet. Il a depuis fait un pas de côté et démarré Hellrazr, qui propose des barbecues plus petits, plus abordables, mais encore une fois destinés à faire découvrir les trésors de la cuisson sur charbon de bois.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

« Ton interaction avec le barbecue, avec les odeurs, avec le plaisir de faire cuire les aliments, elle est limitée avec le gaz, martèle Shawn Bevins en tournant les juteux steaks qu’il avait apportés pour la séance photo. Il y a tellement de possibilités avec tellement de profils de saveurs que la personne qui veut vraiment amener sa game de barbecue au niveau supérieur doit cuisiner sur le charbon ! »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Shawn Bevins en compagnie de son associé et mentor Jean Deveault, qui a investi jusqu’à maintenant près de 1 million dans l’aventure Hellrazr.

À la suite d’un bref passage à vide après avoir vendu ses parts chez Hamrforge, à l’été 2020 – il dit avoir vécu un véritable deuil –, Shawn Bevins s’est retroussé les manches, aidé par son mentor Jean Deveault, investisseur qui a fait fortune à l’époque où il était copropriétaire du manufacturier de meubles Canadel.

Quand Shawn m’a montré son plan d’affaires et ce qu’il avait en tête de produire, je lui ai dit : ‘‘Ne cherche plus ton investisseur, tu l’as devant toi.’’ Jean Deveault, investisseur

« J’ai donc investi jusqu’à maintenant près de 1 million de dollars, Hellrazr est devenu mon principal projet d’affaires », confie M. Deveault en visitant l’atelier.

Qu’est-ce qui a bien pu convaincre Jean Deveault de sauter dans l’aventure Hellrazr ? Le barbecue Yama, petite unité qui peut à peu près tout faire. « Le hibachi est la première exposition que j’ai eue au monde du barbecue, probablement comme tout le monde, explique Shawn Bevins. Je trouve que le style de ce barbecue est riche en histoire, j’ai voulu amener le concept en 2020. On s’est donc basé sur un gril inventé il y a des milliers d’années. »

L’entrepreneur a confié le design du barbecue à son fils Daren, qui venait de terminer sa formation en dessin industriel. « J’ai étudié là-dedans parce que j’avais le goût d’aider mon père alors qu’il était chez Harmrforge, reconnaît le jeune homme. Je me suis donc basé sur l’allure robuste que ses barbecues avaient et j’y suis ensuite allé à l’œil, selon mon inspiration. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Grand amateur de barbecue et excellent cuistot, Shawn Bevins veut faire partager sa passion au plus grand nombre.

Avoir quelqu’un qui cuisine pour toi dans un resto, c’est une expérience, mais de le faire toi-même, c’est autre chose. On est en train de vivre un changement de paradigme culturel, une révolution, je suis sérieux quand je dis ça. Shawn Bevins, fondateur de Hellrazr

Shawn Bevins tenait toutefois à faire un gril avec des brochettes amovibles intégrées, une trouvaille géniale. « Je voulais des brochettes de style yakitori tout en conservant la possibilité de me servir du barbecue comme fumoir à flux inversé, explique l’Ontarien d’origine, installé au Québec depuis 1993. Je voulais aussi pouvoir y fixer une plancha, je voulais en fait que ça devienne le couteau suisse du barbecue. Quand mon fils m’a présenté le produit, j’ai dit : ‟Wow !’’ »

Vendu 699 $, le Yama peut en effet tout faire, ou presque. On peut utiliser plusieurs grilles pour cuisiner différents aliments à la fois en changeant la hauteur à la volée grâce à un outil imaginé par Daren Bevins. « Tu peux le remplir de bouffe, tu peux même y faire cuire une grosse brisket de 17 lb. C’est vraiment polyvalent, malgré sa petite taille », nous assure Shawn Bevins avant de s’empresser d’ajouter que la double paroi d’acier du Yama lui permet aussi de conserver sa chaleur très longtemps – 26 ou 27 heures quand on remplit le plateau du charbon Hellrazr.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Charbon de bois d’exception

En parallèle du développement de son barbecue Yama, Shawn Bevins a mis au point son propre charbon de bois. « Ça nous permet de faire des profits qui nous aident à soutenir notre démarrage, explique l’entrepreneur de 48 ans. C’est aussi un véhicule pour la marque, mais c’est avant tout que je voulais retrouver les saveurs de mon enfance. » Développé grâce à des contacts au Mexique, le charbon Hellrazr est constitué du bois très dense du chêne côtier de Californie ainsi que de bois de mesquite. Selon Shawn Bevins, ce mélange brûle deux fois plus longtemps que le meilleur charbon de bois qu’on trouve actuellement sur le marché au Québec.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Produits gourmets

Lui-même « pit master » chevronné, Shawn Bevins développe ses produits pour faire une différence dans l’assiette, c’est notamment le cas pour son charbon de bois. « Nous avons comparé avec les produits offerts sur le marché afin de trouver un point de référence, insiste-t-il. C’est pourquoi je soutiens que c’est le premier charbon de bois gourmet au Québec. » Tout est bien sûr une question de goût, mais il affirme que 99 % des clients du Yama achètent le charbon Hellrazr. Il espère le même succès pour ses sauces et ses marinades sèches maison, qui seront bientôt lancées sur le marché.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Cheminée-grille

Il existe sur le marché plusieurs cheminées d’allumage qui permettent d’accélérer le démarrage du charbon de bois. Hellrazr a poussé le concept un peu plus loin en y ajoutant une grille amovible. « Je voulais avoir quelque chose de portatif, mais aussi de durable, explique Shawn Bevins. L’idée est toujours de créer de la valeur pour le client, lui donner une petite option de plus. On voulait qu’il puisse non seulement s’en servir pour allumer le bois ou le charbon, mais aussi l’utiliser comme brasero portatif, que tu peux traîner avec toi en camping ou à la pêche. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Foyer de cuisson

Le prochain produit Hellrazr qui sera lancé dans les prochaines semaines est le petit foyer de cuisson Nomada, développé par Daren Bevins – il cherchait quelque chose qu’il pouvait installer sur le balcon de son appartement. Avec la contribution du paternel, le Nomada a toutefois gagné en polyvalence ; si on peut s’en servir comme foyer, c’est un vrai barbecue qui intègre une surface de cuisson, des brochettes yakitori comme celle du Yama ainsi qu’un support à bouilloire. 1 /4







Succès retentissant

Depuis la fabrication du premier Yama en octobre dernier, Hellrazr a produit et assemblé près de 2000 unités, au rythme de 25 par jour. L’entreprise soutient avoir atteint en quelques mois le chiffre d’affaires qu’elle envisageait pour 2023. « Avec la pandémie, tout ce qui est outdooring a explosé, s’exclame Jean Deveault. L’année 2021 sera incroyable, ce sera la même chose pour le début 2022. C’est parfaitement plausible que notre chiffre d’affaires soit de 25 millions d’ici cinq ans, le potentiel est là. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Hellrazr a déjà une vingtaine d'employés pour arriver à produire les unités qui sont vendues en Amérique du Nord et en Europe. Actuellement limitée à 1200 m2, l'entreprise espère compter sur un atelier de fabrication de plus de 3000 m2 d’ici six mois.

L’usine de Drummondville est en effet équipée des toutes dernières infrastructures technologiques 4,0 – toutes les pièces sont munies de codes barres, et c’est un automate qui s’occupera dès juillet d’opérer les coupes laser, qui pourront ainsi se faire en continu, 24 heures sur 24. Hellrazr bénéficie aussi des contacts établis au fil du temps par Jean Deveault par rapport à la logistique du transport.

L’entreprise peut ainsi offrir un prix compétitif, un souhait que chérit Shawn Bevins. « Au Québec, on est forts en valeurs familiales, on partage les repas, on aime la nourriture, si je peux rendre [mes produits] plus abordables, ça permet à plus de gens d’en profiter en famille, affirme-t-il. Je veux faire partager ma passion au plus de gens possible. »