La firme Topia a remporté un prix, l’automne dernier, pour l’aménagement de la cour d’une demeure de grand luxe, à Hampstead. Son équipe a savamment imaginé diverses solutions pour rendre agréable chaque moment passé à l’extérieur. Elle a aussi cherché à régler un problème commun à bon nombre de propriétaires : le manque d’intimité.

Danielle Bonneau

La Presse

« C’est stressant quand on sent que des gens dans notre environnement peuvent nous voir, indique Jocelyn Lussier, architecte paysager et président de Topia. Certains ont trois ou cinq voisins dont les terrasses donnent sur leur cour. On me demande constamment de rendre des jardins plus privés. »

PHOTO FOURNIE PAR TOPIA Un moyen simple et efficace pour assurer l’intimité d’une propriété est la haie de cèdres. Pour minimiser l’aspect rigide et froid que les conifères peuvent avoir, des miscanthis variegata ont été plantés à la base.

Les options varient en fonction des budgets. Elles peuvent prendre la forme de grands cèdres, d’une pergola, de treillis ou de toiles d’ombrage. « Le but est de bloquer la vue pour que les gens se sentent chez eux », souligne M. Lussier.

PHOTO FOURNIE PAR TOPIA Plusieurs astuces ont été utilisées pour transformer cette cour en une oasis, dans le Plateau. La tranquillité est assurée par un mur bleu, qui délimite joliment la propriété, située au coin d’une rue. Des plantes grimpantes (artilochia, vigne vierge (parthenocissus) et actinide) s’y donnent à cœur joie le long de fils de fer. L’arbre plus grand est un Gleditsia « Shademaster ».

Pour former un écran, il lui arrive d’installer du fil de fer, le long duquel pousseront des plantes grimpantes. « Les gens adorent, dit-il. Cela fait de la verdure, c’est coloré et cela les cache de la vue. Cela prend des plantes qui poussent vite, comme de l’artilochia, de la vigne vierge [parthenocissus] et de l’actinide. Des arbres en colonne ou des conifères créent aussi rapidement un écran de 12 à 15 pi de haut. »

PHOTO FOURNIE PAR TOPIA Souvent, des propriétaires veulent enjoliver leur propre vue. Dans cette réalisation à Laval, la vue sur le côté de la résidence voisine n’était pas des plus agréables, fait remarquer Jocelyn Lussier, de Topia « L’idée était donc de jouer avec la texture des conifères pour animer le plan. Les arbres vont encore grandir, mais déjà, l’effet est réussi », souligne-t-il.

Les toiles d’ombrage, de leur côté, sont employées dans des surfaces ensoleillées, à la place de parasols. « Elles coupent les rayons du soleil, dit-il. Elles sont utilisées pour faire de l’ombre et servir d’écran. Taillées sur mesure, elles sont offertes dans un grand choix de couleurs. Elles peuvent avoir la dimension et la forme qu’on veut. On peut aussi jouer avec les angles et fixer trois, quatre, cinq ou six pointes à différents points d’ancrage. Cela permet de cacher certaines vues tout en donnant énormément d’ambiance. Le soir, avec l’éclairage, cela apporte une tout autre atmosphère. Quand on peut travailler avec des éléments comme cela, cela complète l’aménagement dans lequel nos clients vont vivre. »

PHOTO FOURNIE PAR TOPIA Le mur bleu est attrayant, même lorsque vu de la rue. Des plantes, dans des bacs, l’égaient et tranchent avec la grisaille du béton et de l’asphalte.

À plus grande échelle

À Hampstead, des clients ont demandé à la firme Topia de créer un jardin festif, où ils se sentiraient en vacances. Ils voulaient être dépaysés lorsqu’ils se retrouveraient à l’arrière de leur maison, avec leurs proches. Pour ce projet ambitieux, qui sera terminé pendant l’été, l’entreprise a remporté le Défi Val-Mar en architecture de paysage, dans la catégorie Unifamiliale de grand luxe. La récompense, attribuée en collaboration avec l’Association des architectes paysagistes du Québec, a été décernée l’automne dernier dans le cadre de la remise des Prix Habitat Design.

Les propriétaires avaient entièrement rénové l’intérieur de leur spacieuse demeure, qui date d’une soixantaine d’années. Ils en ont profité pour agrandir les ouvertures vitrées. Ils voulaient aussi transformer l’extérieur.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR TOPIA À l’arrière d’une spacieuse résidence, à Hampstead, l’espace extérieur conçu par la firme Topia est composé de zones aux usages distincts. Les fauteuils rouges près de la piscine invitent à la détente. Au loin, on aperçoit un salon sous une pergola, doté d’un foyer à gaz.

L’équipe de la firme Topia a conçu un espace extérieur composé de zones aux usages distincts. « La grande terrasse attenante à la maison a été agrandie, et de nouveaux angles lui ont été donnés, explique Jocelyn Lussier. L’ancienne piscine a été enlevée pour intégrer un nouveau bassin de forme rectangulaire. Il fallait aussi parvenir à créer de l’intimité. À cause des grandes ouvertures et de la terrasse surélevée, les occupants voyaient leurs voisins, et leurs voisins les voyaient.

« C’était agaçant, précise l’architecte paysagiste, qui est également horticulteur. La solution principale a été de prévoir un salon extérieur sous une grande pergola, dont le toit sera couvert de végétaux. La structure, qui sera réalisée au cours de l’été et agira comme un écran, sera une pièce supplémentaire pour discuter entre amis, regarder des parties de soccer à la télé ou siroter un verre de vin près du foyer. Deux des faces seront ouvertes sur la maison et la piscine, tandis que les deux autres seront relativement fermées. Ce sera un cocon. Le toit vert aura un petit côté écologique, puisque les végétaux absorberont l’eau de pluie et qu’il permettra d’augmenter le pourcentage de verdure que compte la propriété. Il sera aussi plus agréable à regarder. »

ILLUSTRATION FOURNIE PAR TOPIA Le salon extérieur coupera la vue sur la maison. À l’abri du soleil et des intempéries, il se trouvera sous une grande pergola dont le toit sera couvert de végétaux. Deux des faces seront ouvertes sur la maison et la piscine, tandis que les deux autres seront relativement fermées. Des écrans de métal procureront de l’intimité et ajouteront de l’ambiance.

Derrière la pergola, des chênes en colonne agiront aussi à titre d’écran, ayant l’avantage d’être plus hauts. « La cour deviendra ainsi très, très intime, précise M. Lussier. En soirée, quand les lumières seront allumées, les propriétaires ne se sentiront plus à la vue de tout le monde. »

Ils pourront vraiment relaxer.