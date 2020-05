Une rampe de skateboard dans la cour !

Émeric et Élie ne sont pas encore aussi habiles sur leurs planches à roulettes que leurs idoles comme Mike Vallely et Christian Hosoï. Ils ont le temps : l’aîné a 9 ans et son jeune frère, 7 ans. Surtout, ils ont tout ce qu’il faut pour s’entraîner à la maison : une rampe géante construite par leurs parents.