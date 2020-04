Tant qu’à être confiné sur sa terrasse, autant y mettre un peu de couleur !

Catherine Handfield

La Presse

La petite entreprise montréalaise Butine sort sa nouvelle collection de jardinières, offertes cette année en deux formats (75 $ et 90 $) et en six coloris différents, dont mangue et pamplemousse, les deux nouveautés. L’assemblage des matériaux, « durables », selon Butine, se fait dans un atelier à Montréal.

Il est aussi possible cette année d’acheter sa jardinière avec un arrangement floral de Jungle fleur (100 $ au total), un fleuriste de Montréal qui cultive des fleurs locales sans intrants chimiques.

