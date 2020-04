Transformer votre cour en petit paradis de verdure est votre nouveau plan de vacances de l’été ? C’est le moment de profiter du programme « un arbre pour mon quartier » qui permet aux Montréalais de se procurer des arbres à faible coût pour favoriser le verdissement de la métropole.

Violaine Ballivy

La Presse

Cette année, 25 essences d’arbres différentes sont proposées, à des prix allant de 25 $ à 35 $, qu’ils produisent ou non des fruits. Les plants mesureront de 1,5 à 2 mètres au moment de la livraison et devront être plantés à l’avant ou l’arrière de la résidence (pas devant le chalet à la campagne...).

Un guide permet de choisir l’essence la plus appropriée à son environnement : faible luminosité, grand déploiement et des conseils sont proposés pour guider l’entretien et la plantation de l’arbre. Il est également possible, moyennant un supplément, de faire livrer l’arbre (25 $ pour le premier, 5 $ pour les suivants), voire même de le faire planter (65 $ par arbre).

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SOVERDI Cette année, 25 essences d’arbres sont proposées.

Les arbres seront livrés autour du 15 juin. En 2019, 3273 arbres ont été plantés à Montréal avec ce programme, estime la Société de verdissement du Montréal métropolitain.

Pour plus d’informations ou commander un arbre : www.unarbrepourmonquartier.org