Un palmarès des plus belles ruelles vertes

Il aura fallu un peu plus d’un an au blogueur montréalais Gilles Beaudry pour parcourir les 443 ruelles vertes de Montréal. Son but : dresser un palmarès des plus belles. Un projet qui se veut une invitation à aller découvrir ces petits bijoux urbains, alors qu’aurait dû se tenir cette fin de semaine la 6e présentation des Journées des ruelles vertes, annulées en raison de la pandémie.