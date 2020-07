Harmonia : un jardin extraordinaire qui fait du bien

Il y a 40 ans, Huguette Larocque et Clément Bessette ont commencé à aménager un premier jardin d’inspiration anglaise à l’arrière de leur maison, à Saint-Bruno-de-Montarville. Ils étaient loin de se douter que leur passion les mènerait à créer cinq autres jardins inspirés des cultures occidentale et orientale. L’été dernier, au cours de quatre week-ends, 2500 visiteurs en quête de calme et de beauté se sont déplacés pour admirer leur œuvre et entrer dans un autre monde, judicieusement appelé Harmonia. Le bien-être procuré les motive à aller encore plus loin.