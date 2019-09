Cultiver les plantes d'intérieur est l'une des tendances de l'heure. Chaque mois, nous mettons en lumière une plante qui donnera du style à votre décor.

La strelitzia (mieux connue sous le nom d'oiseau du paradis en raison de sa fleur en forme d'oiseau) est la vedette des décors boho-chics. Il y a fort à parier que vous l'avez croisée lors de votre dernière sortie au café ou au restaurant asiatique du coin. Par son imposante stature et ses larges feuilles, l'oiseau du paradis passe rarement inaperçu.

Mature, il peut atteindre jusqu'à 2 m de haut. Un aspect à prendre en considération avant de décider d'en rapporter un à la maison. « Ce n'est pas adapté pour les petits espaces », précise Benoit Godin, horticulteur et président de l'entreprise Vertuose, spécialisée en design végétal. « Elle a un port un peu en éventail, ajoute-t-il. Les feuilles ont tendance à s'étaler et à faire de longues tiges pour aller chercher la lumière. Ça donne une plante qui a un effet très couvrant en largeur. »

Pour créer de l'impact dans une pièce, la strelitzia n'a pas son pareil. « Elle est aimée parce qu'elle amène un effet de jardin intérieur, de patio, note Benoit Godin. Ça crée une ambiance tropicale intéressante. »

Il faut entre cinq et sept ans à un oiseau du paradis pour atteindre sa pleine maturité. Ceux qui désirent une plante mature à l'achat doivent être prêts à en payer le prix. Une strelitzia mature peut se vendre entre 200 $ et 300 $, alors qu'on peut se procurer la même variété de plante en début de vie pour 15 $.

Il existe plusieurs espèces d'oiseau du paradis, les plus connues étant la reginae et la nicolai. En apparence, elles sont assez similaires, bien que la seconde soit encore plus imposante que la première. La couleur des fleurs aussi est différente. Eh oui, les oiseaux du paradis sont des plantes à fleurs (on en retrouve d'ailleurs beaucoup chez les fleuristes), mais bonne chance pour les voir fleurir à l'intérieur. « Au Jardin botanique, ils réussissent à les faire fleurir, mais elles sont dans des conditions optimales de chaleur, d'humidité et de lumière, observe Benoit Godin. C'est très rare qu'ils fleurissent dans une maison. »

Sur les groupes Facebook de passionnés de plantes, quelques pouces verts se vantent toutefois d'avoir réussi cet exploit. Et plusieurs autres entretiennent cet espoir. « Si tout va bien, dans trois ans », dit le Montréalais Rémi Froment, propriétaires de deux strelizias, dont une reginae âgée de trois ans en laquelle il fonde de grands espoirs.

Exposition

PHOTO TIRÉE DU SITE D'IKEA Les oiseaux du paradis sont des plantes à fleurs, mais bonne chance pour les voir fleurir à l'intérieur.

L'oiseau du paradis est facile d'entretien, mais exige une lumière abondante. Il tolère même le soleil direct. À l'extérieur, mieux vaut le placer sous un abri pour prévenir les brûlures sur les feuilles.

Arrosage

Arrosez-le régulièrement, surtout en été, par temps chaud. Idéalement le soir pour limiter l'évaporation. Laissez sécher entre les arrosages. Vaporisez tous les jours si l'air ambiant est plutôt sec ou douchez-le pour reproduire l'effet d'une averse.

Rempotage

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Il faut entre cinq et sept ans à un oiseau du paradis pour atteindre sa pleine maturité.

Rempotez au printemps, dans un pot plus grand s'il est à l'étroit.





Attention !

La cochenille farineuse aime bien faire son nid près de la tige de l'oiseau du paradis, là où la feuille prend naissance. Si vous en observez sur votre plante, essuyez-la avec un petit linge imbibé d'alcool.

Le saviez-vous ?

ll est normal que les feuilles de l'oiseau du paradis se fendillent avec le temps. Il a acquis cette propriété en milieu naturel, afin d'avoir moins d'emprise dans le vent.

Où les trouver ?

L'oiseau du paradis est offert dans de nombreuses boutiques de plantes et dans des centres de jardin. On en trouve même régulièrement dans les quincailleries et magasins à grande surface.