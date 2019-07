Végétation abondante: du vert qui vaut de l'or!

Source de fraîcheur et de bien-être, la végétation souvent abondante en région manque parfois cruellement en ville. Résultat : les citadins ont soif de verdure et sont prêts à payer plus cher une propriété dans le but de bénéficier d'une bouffée d'oxygène.

Une petite forêt crée un écran naturel entre Virginie Fortin et son voisin. D'autres arbres mis en pleine terre ou en pot habillent la cour et lui apportent de la fraîcheur.

« C'est une cour de 600 pi2 qui est tranquille parce qu'il n'y a pas de ruelle à l'arrière. À droite, j'ai un mur de brique, c'est complètement intime. À l'arrière, j'ai un triplex, mais les gens sont rarement là, et à gauche, mon voisin n'est jamais dans sa cour. J'ai engagé un architecte-paysagiste (de la firme Topia) pour faire quelque chose de créatif, avec beaucoup de verdure. On a fait des plans à deux selon mes besoins et on vient de terminer les travaux qui avaient débuté l'an dernier. C'était essentiel de faire affaire avec un professionnel, sinon il est clair que je n'aurais jamais eu un tel résultat. J'ai des amis agents immobiliers qui ont vu ma cour refaite et ils m'ont dit que je pourrais aller chercher 70 000 $ de plus si je vendais, parce qu'elle est bien aménagée en plus d'être dans un quartier recherché », informe-t-elle.

Le jardin de Mme Fortin répond certes à ses goûts et à ses besoins, mais il regroupe aussi plusieurs éléments que la majorité des gens recherchent : un bel endroit pour manger, un autre pour se détendre, un sol en ipé et en ardoise ne nécessitant pas d'entretien, plusieurs zones de verdure qui procurent intimité et fraîcheur en plus de donner le sentiment d'être à la campagne.