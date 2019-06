Guide des fleurs par couleurs: de la couleur dans notre bibliothèque

On y passe toute la palette chromatique, du blanc jusqu'au noir en passant par le pêche, le rose, le jaune, le bleu lavande, le pourpre...

Pour chaque variété, on précise la saison de floraison et la façon de l'utiliser dans un bouquet. La sélection des fleurs a été faite par un couple de Manhattan, Darroch et Michael Putnam, qui y possède une agence de design floral extrêmement populaire.

Si on trouve une présentation sympathique des auteurs au début du livre, ainsi que quelques conseils pratiques en clôture, on l'achètera surtout pour ses qualités esthétiques.

Cet ouvrage mignon comme tout s'insérera parfaitement dans la bibliothèque d'un amateur de design.

Guide des fleurs par couleurs. Darroch et Michael Putnam. Phaidon. 484 pages, 45 $.