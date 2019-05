Pour un «pot-ager» réussi

Mais si la culture en pot est pratique (elle peut prendre racine n'importe où, ou presque), il faut quand même respecter les règles de base pour en faire un succès.

À cet égard, le plus récent livre de l'horticulteur Bertrand Dumont fournit de nombreuses réponses à ceux qui veulent cultiver légumes, fines herbes et fleurs comestibles de cette façon : les heures d'ensoleillement et les besoins en eau, les types de terreau, les bons et moins bons pots... pour finir avec la récompense ultime, soit la récolte.

Le potager en pot

Bertrand Dumont

Éditions MultiMondes

288 pages

29,95 $