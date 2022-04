À travers vos fenêtres

« La nuit, je fume devant chez toi sans que tu me voies », chante Jimmy Hunt dans ce qui est probablement une des chansons les plus sensuelles et inquiétantes du répertoire québécois. Ce qui m’amène à livrer une confession : la nuit, je marche devant chez vous (et si je fumais, je le ferais sans doute aussi).