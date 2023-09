Cloisonner en toute beauté

L’époque où on ne voulait que de grands espaces ouverts dans nos maisons semble révolue pour certains. Effet post-pandémie ou non, on revient à des pièces plus cloisonnées, mais sans vouloir étouffer pour autant. C’est peut-être pour cette raison que les parois de verre apparaissent de plus en plus dans nos designs. Zoom sur un bon (et beau) compromis, transparent de surcroît.