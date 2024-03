Les siamoises de Sutton L’effet miroir

Sur 55 acres de terrain essentiellement occupés par une réserve naturelle, les siamoises d’Élise et Jack s’entourent d’un ancien verger, d’un grand étang et d’un ruisseau. Enfouies dans cet écrin foisonnant, elles se révèlent aux intimes et aux chanceux. Elles dévoilent alors une architecture modeste qui s’inspire des bâtiments agricoles du coin et une silhouette bicéphale créée sur mesure pour les besoins atypiques de ses occupants : vivre ensemble… chacun chez soi.