L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a dévoilé les projets lauréats de ses Prix d’excellence en architecture le 21 avril dernier. Onze projets ont été récompensés dans une nouvelle formule qui abolit les catégories et englobe désormais des réalisations plus modestes ou difficiles à catégoriser, mais toutes ingénieuses.

Le Grand Prix d’excellence en architecture revient ex æquo à deux projets. L’Insectarium de Montréal (consortium formé de Kuehn Malvezzi/Pelletier De Fontenay/Jodoin Lamarre Pratte architectes) revisite l’expérience muséale avec un parcours immersif dans lequel les visiteurs sont appelés à découvrir les insectes à travers leurs petits yeux. À Joliette, la rénovation du Centre culturel Desjardins (Atelier TAG) se démarque par son respect et sa mise en valeur du patrimoine, notamment sa restauration de l’auditorium de style Beaux-Arts.

Bâtiments scolaires

Quatre projets redonnent du lustre aux bâtiments scolaires. D’abord, le nouveau centre sportif et culturel du Collège Notre-Dame (ACDF Architecture), qui obtient le Prix du public pour son toit végétalisé et ses volumes harmonieusement intégrés au terrain pentu, ce qui permet de faire entrer la lumière et de magnifier les points de vue sur l’extérieur. Signé par Atelier Pierre Thibault, l’agrandissement du Collège Durocher trace quant à lui de nouveaux standards d’excellence en milieu scolaire grâce à son intégration généreuse du bois, ses ouvertures et ses espaces de socialisation.

Lauréats des Prix d’excellence en architecture PHOTO JAMES BRITTAIN, FOURNIE PAR LES PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE Le nouvel Insectarium réalisé par le consortium formé de Kuehn Malvezzi/Pelletier De Fontenay/Jodoin Lamarre Pratte architectes

PHOTO OLIVIER BLOUIN, FOURNIE PAR LES PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE L’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke, par Saucier+Perrotte architectes

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR LES PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE La Maison Jeanne-Mance, par La Shed architecture

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR LES PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE Le Collège Durocher à Saint-Lambert, par l’Atelier Pierre Thibault

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR LES PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE La Maison Carlier, par yh2-Yiacouvakis Hamelin Architectes

PHOTO ACDF ARCHITECTURE, FOURNIE PAR LES PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE Le nouveau centre sportif et culturel du Collège Notre-Dame, d’ACDF Architecture

PHOTO STÉPHANE BRÜGGER, FOURNIE PAR LES PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE Le nouveau campus MIL de l’Université de Montréal et son Complexe des sciences dessiné par Menkès Shooner Dagenais LeTourneux, Lemay, NFOE Architectes en consortium

PHOTO STEVE MONTPETIT, FOURNIE PAR LES PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE L’Esplanade Tranquille du Quartier des spectacles, conçue par Les architectes FABG

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR LES PRIX D'EXCELLENCE EN ARCHITECTURE La Maison MB, par le Studio Jean Verville

















Avec son bâtiment singulier déployé autour d’un noyau de béton (Saucier+Perrotte architectes), le nouveau pavillon de l’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke représente de manière symbolique toutes les possibilités offertes par la science. Finalement, la pierre angulaire du nouveau campus MIL de l’Université de Montréal, le Complexe des sciences, fait revivre l’ancienne gare de triage d’Outremont avec des locaux lumineux et stimulants (Menkès Shooner Dagenais LeTourneux, Lemay, NFOE Architectes en consortium).

Résidentiel et espace public

Dans le secteur résidentiel, trois prix ont été remis pour des unifamiliales à des firmes habituées aux honneurs. Le studio Jean Verville se distingue pour son projet MB, réhabilitation d’un cottage montréalais, un cœur de bois sous une coquille discrète de briques blanches. La Shed démontre son savoir-faire en maximisation de l’espace et de la lumière avec une résidence située dans la rue Jeanne-Mance. Enfin, pour la finition de haute qualité de la Maison Carlier et la disposition des pièces à vivre — qualifiées d’exemplaire par le jury —, yh2-Yiacouvakis Hamelin Architectes pousse plus loin la réflexion sur la densification urbaine.

Du côté des espaces publics, le projet de l’Esplanade Tranquille est aussi récompensé d’un prix. Il est le dernier espace aménagé dans le Quartier des spectacles de Montréal et un hommage à la Librairie Tranquille, autrefois située sur le site, et où a été lancé le manifeste Refus global en 1948. L’espace, conçu par Les architectes FABG, compte une patinoire réfrigérée, une place réservée aux spectacles ainsi qu’un bâtiment de bois et de verre au toit végétalisé, qui contribuent à revitaliser le centre-ville.

Animé par Jean-René Dufort, l’évènement fut enfin l’occasion d’honorer deux firmes — Lafond Côté Architectes et NÓS — ainsi que deux artisans du milieu. Le jury souligne le travail de Marie-Josée Lacroix, première commissaire au design de Montréal, qui a contribué à faire rayonner la ville à travers l’architecture. L’architecte Claude Provencher, considéré comme l’un des acteurs les plus influents de la nouvelle architecture urbaine qui a émergé à la fin des années 1970, reçoit pour sa part la plus haute distinction, soit la médaille du Mérite, à titre posthume.