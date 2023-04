Camille Charland Perez est designer d’intérieur. À force d’évoluer dans le métier, elle a réalisé que plusieurs clients n’arrivaient pas à trouver ce qu’ils voulaient. Entre l’architecte qui peut coûter très cher et le design abordable, souvent constitué de boîtes carrées sans âme, il n’y avait pas de juste milieu. Et c’est justement cet entre-deux qu’elle vise avec son projet de maisons Oregon.

« Je me disais qu’il y a une clientèle qui veut autre chose et cette niche-là sur le marché n’est pas exploitée », avance la jeune femme, connue pour des émissions de rénovations à CASA et à TVA. C’est ainsi qu’elle a fondé, avec son amoureux et partenaire d’affaires Jeffrey Labrie, les maisons Oregon. Le concept : cinq modèles de maisons sur plan que les gens peuvent bâtir eux-mêmes en autoconstruction, ou avec le concours d’un entrepreneur.

Sur le site, on peut visualiser des plans sommaires et des rendus 3D de l’intérieur et de l’extérieur des maisons. Puis, ceux qui achètent un modèle reçoivent des plans détaillés : fondation, structure, toiture, ainsi que des plans d’aménagement intérieur.

PHOTO FOURNIE PAR OREGON Les clients peuvent opter pour la Boîte design.

PHOTO FOURNIE PAR OREGON La Boîte design rassemble des spécifications techniques et des échantillons.



À partir de là, les clients ont le choix entre deux avenues, explique Camille Charland Perez. Ils peuvent soit partir avec les plans, qui sont fin prêts pour la construction, soit opter pour la Boîte design. Dans cette boîte, que les gens reçoivent à la maison, sont rassemblés non seulement les spécifications techniques, mais également des échantillons physiques de tout ce qui se retrouve dans les plans : planchers, armoires, tuiles, cartons de couleur pour la peinture, revêtements intérieurs et extérieurs… Les gens peuvent ainsi reproduire à l’identique, s’ils le souhaitent, ce qu’ils voient dans les rendus 3D. « C’est un service clés en main sur le plan des matériaux, de l’éclairage et de l’ameublement », résume la designer.

Si certaines entreprises d’ici offrent déjà un service similaire — Camille cite en exemple Dessins Drummond ou les plans Talo –, Oregon se distingue, selon elle, par l’originalité notamment de ses propositions, desquelles se dégage assurément un style architectural.

RENDU 3D FOURNI PAR OREGON Vue intérieure de la Mill Valley

RENDU 3D FOURNI PAR OREGON Vue intérieure de la Mill Valley



Par exemple, le modèle de maison Mill Valley a un petit air mid century avec sa forme longue et élégante et son revêtement de cèdre rouge. Quant au Cottage Pebble, il possède un revêtement de bois blanc et une toiture en bardeaux de cèdre ; son intérieur est lumineux et épuré. Le troisième modèle, le Cottage Wensley, est un peu plus traditionnel dans son plan d’aménagement. Toutefois, ce qui distingue cette maison des autres, c’est la serre qui est annexée à l’espace de buanderie.

Les deux autres modèles, dont l’un possède une forme en A (les fameux A frame), seront rendus disponibles un peu plus tard. À venir aussi, d’autres styles de propositions comme des studios indépendants et même des petites stations thermales avec sauna et spa.

Comme sur la côte Ouest

Pour élaborer leur projet, Camille Charland Perez et son conjoint se sont inspirés du mode de vie « relax » de la côte Ouest (d’où le nom Oregon), où les gens vivent souvent davantage connectés avec la nature et plus éloignés du stress.

« Notre philosophie derrière Oregon, c’est pour les gens qui veulent ralentir, simplifier un peu leur mode de vie », affirme la designer. Ainsi, la fenestration abondante est conçue pour offrir des points de vue sur la nature ; également, les matériaux de construction utilisés sont durables et comptent plusieurs produits écologiques comme la laine de mouton.

Dans la même optique, chaque modèle sera produit en quantité limitée, précise Camille. « Donc on se retrouve avec un projet qui est presque unique, presque exclusif. On ne veut pas de quartier modèle avec toutes nos maisons répliquées. »

RENDU 3D FOURNI PAR OREGON De format plus traditionnel, le Cottage Wensley compte deux étages. À l’étage supérieur se trouvent trois chambres et deux salles de bains.

RENDU 3D FOURNI PAR OREGON Dans le Cottage Wensley, une serre est annexée à la maison, qui donne directement dans la buanderie et le vestiaire d’entrée.

RENDU 3D FOURNI PAR OREGON Le dernier modèle rendu disponible, le Cottage Wensley, possède un plan plus classique.





Fourchettes de prix

Combien doit-on allonger pour s’offrir une maison Oregon ? Le prix diffère d’un modèle à l’autre, notamment en fonction du nombre de pieds carrés ainsi que du coût des matériaux. Pour la Pebble, par exemple, le coût commence à 6100 $ pour les plans uniquement et s’élève à 10 600 $ si l’on ajoute la Boîte design. Du côté de la Mill Valley, le coût de base est de 6600 $ et de 11 100 $ avec le forfait design. Cela n’inclut pas non plus le prix du terrain.

RENDU 3D FOURNI PAR OREGON Vue intérieure du Cottage Pebble

RENDU 3D FOURNI PAR OREGON Vue intérieure du Cottage Pebble

RENDU 3D FOURNI PAR OREGON Vue intérieure du Cottage Pebble





Afin d’aiguiller les gens, on donne aussi le coût estimé de la construction, basé sur la moyenne nationale canadienne. Pour le Cottage Pebble, les frais se situent entre 345 000 $ et 500 000 $, alors que pour la Mill Valley, ils vont de 465 000 $ à 685 000 $. La fourchette prend en considération les différents niveaux d’accompagnement dans la construction, par exemple si on choisit de faire appel à un entrepreneur ou non, indique Camille.

C’est une grosse année pour les partenaires, déjà parents d’une fillette de 2 ans et qui attendent de nouveau la cigogne bientôt. D’ailleurs, ayant eux-mêmes pris le temps de revoir leurs priorités depuis la pandémie, ils déménageront très bientôt « dans le bois ». Et oui, leur maison sera une Oregon !