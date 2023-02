La façade de la maison jumelée de Danielle et de Shawn rue Rockland, à Outremont, accroche les regards avec ses détails du passé.

Pour profiter d’une lumière abondante sans dénaturer la maison centenaire qu’il venait d’acheter à Outremont, un jeune couple a ouvert celle-ci sur un côté et hissé la salle à manger au-dessus du garage. Grâce à un dialogue entre ancien et nouveau, les architectes de Microclimat ont créé un intérieur où il fait bon vivre.

Un escalier étroit menait autrefois au sous-sol de la maison jumelée acquise en 2018 par Shawn et Danielle rue Rockland, à Outremont. Il trahissait sans doute la présence passée de domestiques. Sa succession de pièces assez sombres évoquait aussi un autre mode de vie. « La hiérarchie entre les occupants de la maison était encore très visible. Elle ne correspondait pas à la façon, plus conviviale, dont on vit aujourd’hui », rapporte l’architecte Olivier Lajeunesse-Travers, de Microclimat, qui s’est employé à adapter la propriété aux envies d’une jeune famille moderne.

Au grand jour

L’histoire à fleur de murs et, en particulier, la magnifique façade de briques d’argile avec ses vitraux surplombant la rue ont séduit les nouveaux propriétaires, venus du Plateau voisin. « Nous nous sommes dit que même si nous ne pouvions pas faire de gros travaux de rénovation, nous aurions tout de même une très belle maison », raconte Shawn.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT Le grand dosseret de tuiles terracotta sur un mur de la cuisine rappelle la maçonnerie d’origine de la Résidence Rockland rénovée par Microclimat.

C’est en observant la configuration d’origine des lieux et les ajouts qui s’y sont greffés au fil du temps que l’idée maîtresse du projet de rénovation confié à Microclimat voit le jour. Une verrière construite au-dessus du garage sur un coin du bâtiment donnant sur une cour inonde un petit bureau de lumière. Cette pièce se révèle la plus ensoleillée de la maison. « Nous avons essayé de transposer ces qualités de luminosité dans notre projet d’agrandissement, explique l’architecte. C’était le seul percement généreux de toute la maison. » Cette intervention sur une façade latérale est aussi plus discrète et donc a priori moins complexe à négocier avec la Ville.

Aire de détente

Un nouvel escalier aéré et doté d’un puits de lumière unit aujourd’hui les trois niveaux de vie, où la circulation est désormais plus fluide. Les travaux ont aussi permis de décloisonner la cuisine et de l’ouvrir sur un salon. La famille, qui compte aujourd’hui une petite Leila, y prend la plupart de ses repas autour d’un grand îlot en quartz.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT Une petite fenêtre rehaussée, au bout du comptoir, apporte une lumière indirecte dans la cuisine habillée d’un blanc chaleureux et de terracotta.

La salle à manger, installée au-dessus du garage et à laquelle on accède par quelques marches, est réservée aux occasions spéciales telles que des soupers entre amis. « C’est une façon de nous transporter ailleurs », confie Danielle, qui s’y pose aussi parfois pour des réunions de travail.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT De hautes fenêtres sur un côté de la maison ont permis d’amener beaucoup de lumière à l’intérieur.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT L’autre côté de la maison a conservé son cachet ancien. Une peinture gris anthracite crée une ambiance plus feutrée que dans l’agrandissement.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT L’équipe montréalaise d’Alphabet a fabriqué un lit en chêne sur mesure pour la chambre parentale. 1 /3





De grandes fenêtres, à 5 pi de hauteur, donnent sur des érables dont le feuillage fait oublier la ville toute proche. Grâce à un plafond double hauteur, le rez-de-chaussée bénéficie aussi toute la journée de cette grande ouverture sur l’extérieur.

Ce matin, à 6 h 30, j’étais allongé sur le sofa du salon avec ma fille, et le soleil nous enveloppait ; c’est extraordinaire de connaître ça l’hiver. Shawn, propriétaire

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT Un petit escalier permet de rejoindre la salle à manger au-dessus du garage.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT L’agrandissement a apporté de nouveaux espaces de rangement sous la salle à manger en mezzanine. La porte vitrée permet d’accéder à une cour privée.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT Les vitraux des fenêtres d’origine ont été précieusement conservés.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT L’escalier aéré permet à la lumière de se disperser librement dans la maison.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT Shawn a installé son bureau dans la fenêtre arquée du salon. Des rideaux permettent de faire oublier celui-ci le soir venu.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR MICROCLIMAT Les boiseries et les vitraux des années 1920 se marient parfaitement avec un mobilier contemporain. 1 /6











L’équilibre entre le passé et le présent

Si la modernité s’est fait une place à cette adresse historique, l’équipe de Microclimat a veillé à maintenir un équilibre entre l’ancien et le nouveau. Des tuiles de carrelage terracotta sur le sol aux entrées côté rue et côté cour et sur un mur de la cuisine rappellent ainsi la maçonnerie d’origine.

Au-dehors, grâce à des briques récupérées sur un projet dans les alentours et le prolongement de la corniche, la nouvelle construction se fond dans le paysage tout en offrant une facture visuelle plus contemporaine avec ses nouvelles longues fenêtres. « Beaucoup d’éléments architecturaux de la maison d’origine ont été poursuivis dans le traitement de l’agrandissement, souligne Olivier Lajeunesse-Travers. Cela montre comment, avec peu d’ajouts, on peut revoir de façon assez importante la logique d’une maison. »

Avant de céder les clés de sa maison, l’ancien propriétaire a imploré Shawn de ne jamais toucher à ses fenêtres ornées de vitraux. Non seulement il a tenu promesse, mais il s’est même fabriqué un bureau dans la fenêtre arquée (bow window) du salon. « J’y ai une vue magnifique sur la rue. Cela m’a permis de faire connaissance avec les voisins pendant la pandémie », conclut-il en souriant.