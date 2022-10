L’a b c de la brique

Elle a traversé les modes et les époques, épousant de nombreux styles. Réputée pour son charme et sa solidité (souvenez-vous des maisons des trois petits cochons…), la brique empile les atouts en s’insérant dans notre quotidien architectural. Des concours mondiaux récompensent même ceux qui la manient avec brio. Voici un abécédaire du petit bloc d’argile, en compagnie d’un professionnel des matériaux et d’un architecte montréalais.