Elmire : l’envers du décor

Il faut connaître les dessous de l’histoire et l’envers du décor pour comprendre l’ampleur des défis relevés par La Firme pour moderniser ce loft, localisé au quatrième étage d’une usine datant du début du XIXe siècle, et y infuser le confort exigé par ses nouveaux propriétaires. Le résultat est une prouesse technique et un astucieux travail de camouflage.