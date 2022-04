PHOTO NANE SPRINGER, FOURNIE PAR L’OAQ

Ramené au béton brut et décloisonné, le bâtiment qui accueille la salle d’exposition de la boutique Montauk a été transformé en un espace fluide et mystérieux. Le projet, réalisé par Cohlmeyer Architecture, a attiré l’attention du jury des Prix d’excellence, qui en a fait son lauréat dans la catégorie Bâtiments administratifs et commerciaux.