PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

L’impact cumulatif des émissions de gaz à effet de serre sur 60 ans s’élève quant à lui à 10,6 tonnes. Or, celui d’une maison standard similaire est équivalent à 61 tonnes de CO2. Pour compenser son empreinte et obtenir la certification Neutre en carbone, crédits délivrés par Planetair, Emmanuel Cosgrove versera une compensation d’environ 28 $ la tonne. « L’idée est de réduire à la source et non de payer un montant élevé pour se donner bonne conscience », dit l’écologiste.