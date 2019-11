PHOTO MARKO DJURICA, REUTERS

La tour Genex est l’un des exemples les plus significatifs du brutalisme yougoslave. Puisqu’elle longe l’autoroute entre l’aéroport et la ville de Belgrade, elle pique tout de suite la curiosité des amateurs. Des deux tours connectées par un pont aérien, l’une est aujourd’hui vide et l’autre abrite des résidences. Quant au restaurant rotatif au sommet, il est fermé depuis les années 90.