Patrimoine: un an sur les traces des Décarie

Une maison disparue depuis longtemps, où vécurent des ancêtres dont l'histoire est étroitement liée à celle de Montréal... Notre journaliste Danielle Bonneau s'est lancée il y a exactement un an sur les traces de ses aïeuls appartenant à la famille Décarie. Suivons-la dans sa quête, qui n'aurait pas été possible il y a 10 ans à peine.

M. Massicotte décrit les événements marquants de la vie des descendants du colon. Puis il répertorie tous les mariages, baptêmes et enterrements de Jean Descaris et de sa lignée, particulièrement nombreuse, de 1654 à 1909. Un travail colossal !

Le récit de l'ancien journaliste et avocat est fascinant. Avec moult détails, il raconte les nombreux défis que devaient relever les vaillants habitants de Ville-Marie, mettant en scène la famille de Jean Descaris et expliquant comment ce dernier s'était retrouvé avec les 80 arpents de terre de profondeur sur 3 arpents de front, qu'il légua à Paul, son aîné.

Était-ce exact ? Grâce à la magie de l'internet, je me suis mise à fouiller, mot-clé par mot-clé, et je suis rapidement tombée sur un ouvrage extraordinaire intitulé Les familles Descary, Descarries, Décary et Décarie, réalisé par E.-Z. Massicotte et publié en 1910.

3. Je suis issue du fils aîné de Michelle Artus et du colon Jean Descaris dit Le Houx, arrivé ici en 1650 avec Jeanne Mance. Ce bébé eut pour marraine Jeanne Mance et pour parrain Paul de Chomedey de Maisonneuve.

J'ai été prise d'une folle envie d'explorer plus loin, sans me douter que je me lançais dans une aventure ô combien exaltante.

C'était il y a exactement un an. J'ai sorti une centaine de photos et des dizaines de documents de leur cachette. En les examinant, j'ai découvert des indices sur la vie de ma grand-mère et de ses parents.

Je me souvenais d'un cliché en particulier, pris en 1918, où on la voyait avec ses cinq soeurs, habillées de façon identique, un grand ruban blanc noué dans leurs cheveux. Si je ne faisais rien, les six fillettes tomberaient dans l'anonymat et la photo n'aurait plus aucune valeur sentimentale, puisque je suis pratiquement la seule à pouvoir les identifier. J'ai décidé de passer à l'action.

On voit ici rassemblés cinq fils d'Hypolite Gougeon et Jérémie Décarie. De gauche à droite, on voit Gervais, Benjamin, Léon (au centre), Daniel-Jérémie et Barthélémi-Télesphore.

Dans la maison, il avait l'usage d'un poêle double à deux fourneaux, d'une table à deux volets, de six chaises de bois et d'une commode en acajou.

Outre la maison en pierre et les bâtiments de ferme, il avait tout en main pour faire fructifier sa terre : vaches, veaux du printemps, taure de deux ans, boeuf, jument aux poils rouges, deux chevaux aux poils blancs, deux poulains, trois charrues, une petite herse ronde pour les patates, une voiture à quatre roues pour le marché, une grande charrette, une sleigh propre, une sleigh de travail, un attelage propre, etc.

J'ai été renversée par la beauté des lieux... lorsque j'ai fait abstraction de la construction sur l'échangeur Turcot, des cônes orange dans la rue Saint-Jacques et de la mer d'asphalte entourant le centre hospitalier. Le terrain s'étend jusqu'à la falaise Saint-Jacques, d'où l'on a une vue incroyable sur les environs. Je me suis transportée vers 1902 et j'ai imaginé mon arrière-grand-père Jacques-Armand désirant surprendre sa future femme Alexina en l'amenant admirer le paysage. De leur position, cette dernière pouvait voir clairement l'église et les usines de sa propre municipalité, Saint-Henri, à leurs pieds...

Ainsi donc, la maison se trouvait à l'est du boulevard Décarie, au nord de la rue Saint-Jacques. Il n'en fallait pas plus pour que je me rende sur place.

Sur une carte, dans un immense rectangle d'un rouge écarlate représentant le terrain du futur complexe hospitalier, la tache jaune la plus à l'ouest montrait sans aucun doute l'emplacement de la maison en pierre dont la partie la plus ancienne remontait à 1680, ainsi que ses dépendances, dont une grange, une verrière et un caveau en pierre.

Ma quête ne faisait que commencer. De lecture en lecture, j'ai commencé à comprendre le rôle marquant qu'ont joué les Décarie (Decary, Descarries, etc.) dans le développement de Notre-Dame-de-Grâce. Sous la plume d'Annette Bleau*, différents membres de la famille ont pris vie, comme Jérémie, maire de l'ancienne municipalité en 1868, et son fils Daniel-Jérémie, maire de 1877 jusqu'à sa mort, en 1904, et député à l'Assemblée nationale du Québec. Sa femme, Philomène Leduc, la grand-mère de ma grand-mère, s'est imposée dans mon imaginaire. Inspirée par son parcours, je me suis mise à écrire un roman.

La seconde surprise : les Décarie (Décary, Descarries, etc., selon la fantaisie de chaque notaire) s'intermariaient. Trois des quatre frères de mon arrière-grand-père Jacques-Armand ont épousé des membres de la famille. Alphonse-Édouard s'est marié avec Bernadette Décarie. Les deux aînés, Jérémie Louis (en premières noces) et Léandre-Joseph ont même épousé deux soeurs, Rose Alba et Corinne Décary, respectivement en 1898 et en 1894.

La première : j'ignorais que j'avais un tableau de la maison ancestrale Décarie... dans ma salle de lavage. La pauvre peinture a eu la vie dure, transpercée par un crayon à un certain moment lorsqu'elle se trouvait dans la salle de jeux. Mais je l'ai toujours conservée. Ma grand-mère l'avait extirpé de sous son lit, il y a une éternité, en me disant qu'il s'agissait de la maison Valois, où sa famille s'était établie après avoir quitté Notre-Dame-de-Grâce. C'est ma belle-soeur Antoinette, avec ses yeux de lynx, qui a fait le lien.

Contrairement à la croyance populaire, les ouvertures percées dans l'épais mur de pierres à l'avant de la maison sont des trous d'aération et non des meurtrières, a indiqué M. Archambault. Le traité de la Grande Paix avait déjà été signé lors de la construction de la maison, a-t-il fait remarquer.

J'ai d'abord exploré la Maison Hurtubise, dans Westmount, construite en 1739 et habitée par six générations de la famille Hurtubise. Rescapée d'une démolition certaine en 1956, elle défie le temps grâce aux bons soins d'Héritage canadien du Québec. J'ai suivi Jacques Archambault, directeur général de l'organisme, de la cave au grenier. Littéralement. Dans la cuisine, j'ai vu la trappe qui était utilisée jusqu'à ce qu'un escalier abrupt et étroit mène au sous-sol, de même que l'évier en pierre peu profond collé contre le mur extérieur pour que l'eau s'écoule dehors. Mais c'est ma plongée dans la noirceur de la cave, au sol de terre battue, qui m'a le plus impressionnée.

Dans le cadre de mes recherches, j'ai eu le privilège de faire la connaissance de deux cousines et de deux cousins, qui ont accepté avec plaisir de fouiller dans leurs souvenirs.

Jean Décarie, urbaniste à la retraite, rencontré au tout début de ma quête, m'a amenée à élargir mes horizons en laissant tomber cinq mots : « Les Décarie formaient un clan. »

Descendant de Félix-Noël, l'aîné de Rose de Lima Hurtubise et de Félix Décarie, il a largement contribué à aiguiser ma curiosité envers la maison rose et ses habitants. Grâce à lui, j'ai frénétiquement recommencé à scruter le livre d'E.-Z. Massicotte afin d'ajouter des branches à mon arbre.

Ann Ascoli, petite-fille d'Alida Décarie (fille de Joseph Décarie Jr, frère de Félix), m'a fait entrer dans un univers où les avocats, les notaires, les médecins et les politiciens en menaient large, au tournant du XXe siècle. Sa grand-mère a reçu pour dot une maison de pierres entièrement meublée à l'intersection du boulevard De Maisonneuve (anciennement Western) et de la rue Sainte-Catherine, où se trouve maintenant un terrain vacant. Alida et son mari, Joseph Letourneux, l'ont vendu pour s'installer en 1912 au 400, chemin de la Côte-Saint-Antoine. Ils avaient trois domestiques et organisaient de splendides soirées avec des musiciens. « Ma mère, petite, adorait regarder les femmes bien habillées arriver », se rappelle Mme Ascoli. Ses grands-parents ont tout perdu lors de la crise de 1929.

Les jeunes filles Décarie

Lise Décarie, arrière-petite-fille de François-Xavier Décarie (un cousin du grand-père de ma grand-mère, Daniel-Jérémie), m'a quant à elle amenée à explorer l'univers des jeunes filles Décarie, dont un grand nombre a fréquenté le pensionnat Villa Maria dès sa création en 1854. Ma grand-mère Alice et ses cinq soeurs y ont étudié. Lise, en plus d'y être allée, y a enseigné pendant 35 ans !

C'est avec elle que je suis allée fouiller dans les archives de la Congrégation de Notre-Dame, rue Sherbrooke Ouest. Je voulais voir les noms des finissantes des premières cohortes à Villa Maria.

Nous sommes tombées sur une merveilleuse lettre écrite par ma grand-tante Jeanne le 12 juin 1924, où elle décrit avec émotion la mort de son père, Jacques-Armand, en 1918. J'en avais la chair de poule !

Richard Descarries, quant à lui, a ravivé mon désir d'en savoir davantage sur son aïeul Léon DesCarries, l'un des frères de mon ancêtre Daniel-Jérémie. Son nom m'était familier puisqu'il était apparu à plusieurs reprises au cours de mes recherches. Très respecté dans la communauté, il a fait partie du détachement des Zouaves pontificaux canadiens en 1868, a été secrétaire-trésorier de Notre-Dame-de-Grâce de 1885 à 1910 et a été fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand en 1901. En plus, il était maître de poste et tenait le magasin général.

Ce commerce, ai-je découvert au printemps en consultant le Fonds de la famille Décarie, aux Archives de Montréal, était situé à l'intersection du boulevard Décarie et du chemin de la Côte-Saint-Antoine. Grâce à la diligence d'Anatole Décarie (fils de Barthélémi-Télésphore et cousin de mon arrière-grand-père Jacques-Armand), dont les fameux melons ont été servis dans les grands hôtels de New York et Montréal, et dans l'assiette du roi Édouard VII, la mémoire des générations précédentes pourra se perpétuer.

Une adresse

Parmi les photos qu'il a conservées se trouvait celle d'une maison où ont habité nos aïeuls communs, Hypolite Gougeon et Jérémie Décarie, située tout près du magasin général de Léon DesCarries. Il ne me restait qu'à utiliser d'autres outils pour déterminer l'emplacement exact des deux bâtiments. J'en ai profité pour trouver où avaient demeuré les grands-parents de ma grand-mère et ses parents, de 1903 à environ 1915. J'avais une adresse : 826, chemin de la Côte-Saint-Antoine. J'ai cherché à différents endroits, j'ai arpenté le boulevard Décarie et le chemin de la Côte-Saint-Antoine, et j'ai été guidée pour finalement obtenir ma réponse à la mi-décembre. Un an après le début de mon aventure...

Au départ, je ne voulais que préserver le souvenir de ma grand-mère Alice, éviter qu'elle ne tombe dans l'oubli.

C'est tout un pan de l'histoire de Montréal que j'ai patiemment déterré grâce à l'apport incroyablement généreux de tous ceux que j'ai contactés.

Les impératifs de mon roman, qui se déroule dans Notre-Dame-de-Grâce et Saint-Henri, entre 1879 et 1912, m'ont entraînée toujours plus loin sur des pistes insoupçonnées. Les archives de La Presse, entièrement numérisées et accessibles sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), me nourrissent et m'inspirent. Je suis rendue en mars 1905. Mon arrière-grand-oncle Jérémie Louis Décarie a été élu à son tour à l'Assemblée nationale du Québec et se fait remarquer pendant la crise qui secoue le gouvernement. Les automobiles commencent à attirer l'attention. Mes arrière-grands-parents ? Ils s'adaptent à leur vie de jeunes mariés. Alexina est enceinte, tout comme sa belle-soeur Bernadette, qui accouchera dans deux mois (merci, E.-Z. Massicotte).

Certains entendent l'appel du large. Dans mon cas, c'est la présence de mes ancêtres que je sens quand je me trouve dans les environs du lot 184. Ma tête est plus haute, mes yeux plus lumineux, mon sourire plus grand. Je suis en communion avec le passé.