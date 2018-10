Vivre dans un pavillon des années 60

Blanc et lumière

Dès qu'on met le pied dans la maison, l'impression de hauteur nous surprend. Et ce qui frappe aussi, c'est la luminosité, malgré la grisaille du dehors. «Cette maison-là, autant l'été que l'hiver, c'est plein de lumière», lance Kim Pariseau, pendant que les jumeaux Rafael et Matteo courent dans le grand espace ouvert.

Dans les pièces lumineuses, on trouve donc des plantes à profusion, dont le vert s'harmonise avec le blanc et le bois du reste de la maison. Les occupants n'ont pas eu besoin d'ajouter trop de meubles, parce que tout a été rigoureusement pensé par l'architecte, notamment les rangements intégrés qui ravissent Kim Pariseau. «La maison est tellement bien conçue qu'on n'a pas tant besoin de meubles. Ç'a été vraiment bien pensé.» Nul besoin également de préciser que le filage a été très bien fait, grâce au métier d'électricien du premier propriétaire!

Dans la cuisine, les tiroirs sous le comptoir semblent flotter, puisqu'il n'y a aucune poignée : on tire par le dessous pour les ouvrir. «Dans les plans, il y a l'idée de flottement, comme si rien ne reposait au sol. C'est vraiment typique de ces années-là», poursuit Kim.

Sur le côté de la salle à manger, une grande fenêtre s'ouvre sur la rangée de lilas. «La fenêtre donne vraiment sur un mur de briques [celui du voisin]», explique Kim Pariseau, qui affirme avoir d'abord été surprise par cette ouverture, avant de l'adopter. «La fenêtre arrive en plein milieu de la maison, et ça crée vraiment une lumière différente. L'hiver, on voit les branches, et au printemps, c'est magnifique avec les lilas en fleurs.»

Les quelques meubles ont été choisis avec soin par Kim et son amoureux, pour rester dans l'esprit de ces années. Par exemple, ils ont retapé un fauteuil d'inspiration Eames, et ils ont déniché plusieurs meubles en teck pour harmoniser la déco. Certains des luminaires suspendus, réalisés par l'artisane Julie Raymond avec des pièces recyclées, se fondent aussi dans le décor.

«Dans les années 60, ils réfléchissaient vraiment à l'architecture comme un tout: ils n'essayaient pas de segmenter le mobilier et l'architecture. Ils essayaient plutôt de faire participer le mobilier, en l'intégrant à l'architecture. Moi, je m'en inspire beaucoup dans mon travail», glisse Kim Pariseau.

Le rez-de-chaussée compte le salon, la salle à manger et la cuisine dans le même espace ouvert. Toutefois, ces différentes fonctions sont séparées par des fenêtres intérieures pour éviter de diviser avec des cloisons. «Toute cette idée de fenêtres à l'intérieur, c'est comme si ça subdivisait les espaces, mais sans les bloquer. À l'origine, l'architecte avait pensé mettre des portes rétractables sur le côté, mais il ne les a jamais posées.»

En effet, ces portes apparaissent sur les plans, dont Kim a récupéré les originaux. Elle les a encadrés et accrochés au mur du couloir. Comme un rappel incessant de toute l'histoire que recèlent les murs de cette maison.

_____________________________________________________________________

Visitez le site d'Appareil Architecture: https://www.appareilarchitecture.com/fr/