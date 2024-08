Dans son atelier de Pointe-Saint-Charles, la designer Lauren Goodman a fait de la métamorphose des rebuts un but en soi. Elle s’est récemment réapproprié les casiers à homards échoués sur les plages du Maine pour en faire des meubles hauts en couleur, et tracer, à sa façon, la voie à suivre par les créateurs de la nouvelle vague.

En cet après-midi ensoleillé d’été, la cour de l’atelier de Lauren Goodman, dans la quiétude de Pointe-Saint-Charles, à Montréal, évoque Brooklyn et ses décors industriels. « Cet endroit, à l’écart de la ville et proche de l’eau, me rappelle Red Hook », précise-t-elle. « Comme nous sommes au bout de l’île, personne ne vient nous voir, et on trouve, ici aussi, un esprit de communauté très fort », souligne-t-elle d’emblée à quelques enjambées du Bâtiment 7 et de son enfilade d’ateliers d’artistes et d’artisans.

Dans un coin, des casiers à homards attendent d’être démantelés, puis transformés en meubles par la jeune designer qui compte parmi les forces vives du design québécois, ces voix audacieuses qui ont remis Montréal sur la scène du design international ces dernières années.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les formes organiques de la bibliothèque Fresh Catch sont dues au temps passé dans la mer par les anciens casiers à homards qui la constituent.

Trésors marins

Avec son mari PJ Couture, ébéniste, l’ex-Torontoise a investi, en 2022, un ancien hangar de bus amphibies qui se frayaient autrefois un chemin parmi les eaux du Saint-Laurent. C’est aussi grâce au bois qu’elle a mis la main à l’ouvrage au cours d’un séjour de six mois en Écosse aux sources du mouvement Arts and Crafts (valorisant le savoir-faire artisanal), avant de considérer le métal à la Rhode Island School of Design, à l’est de l’État de New York, pour sa pratique. Puis les choses délaissées dans son environnement au cours de la pandémie, pendant laquelle elle a passé cinq mois dans une cabane loin de tout, ont capté son attention. « À mon retour à Rhode Island, j’ai commencé à m’intéresser à ce que l’esprit voulait ignorer autour de nous », raconte-t-elle.

La designer s’est donc muée en collectionneuse de pièces de métal usagées pour donner forme à des meubles sculpturaux. Ces derniers mois, elle a entrepris de donner une nouvelle vie aux casiers à homards récupérés sur les plages du Maine qu’elle arpente depuis l’enfance. « Quand il y a une tempête, la mer ramène beaucoup de cages sur la plage qui peuvent rester là plusieurs années. »

Admirative du travail iconique de Harry Bertoia, elle affectionne la rigueur des grillages et leurs détails organiques façonnés par les longs séjours des structures d’acier dans l’océan.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Lauren Goodman, dans son atelier de Pointe-Saint-Charles, avec quelques-unes de ses créations

Je laisse parfois la forme originale influencer le produit final, car j’aime beaucoup collaborer avec les rebuts. J’aime lorsque les particularités de ceux-ci guident le design. La designer Lauren Goodman

Une bibliothèque sculpturale a ainsi été suivie d’une chaise, de tables basses et de miroirs qui ont aimanté le regard des amateurs de pièces de collection à la Semaine du design new-yorkaise, en mai dernier.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La créatrice travaille la matière brute d’anciens casiers à homards. Première étape : le démantèlement.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les casiers seront délestés de leur rouille, puis colorés avec des couleurs vives.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE De là naît une bibliothèque…

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE ... ou une chaise.







Matière brute

Après l’opération de démantèlement des casiers, Lauren ôte du métal les dépôts laissés par l’eau salée, dont la rouille, grâce à une cabine de décapage abrasif, puis entreprend un travail de soudure durant lequel elle associe divers éléments « comme Frankenstein », dit-elle en souriant. Ceux-ci sont ensuite unifiés par des couleurs vives fixées à l’aide d’une peinture électrostatique. « Ce type de peinture est extrêmement résistant au choc. On pourrait plonger les meubles dans l’océan sans les abîmer », assure-t-elle.

Légers et aériens, ces objets se transportent au gré des besoins ou des envies. Avec eux, Lauren entend éveiller les acteurs de l’industrie du design à l’importance de privilégier les choses qui nous entourent pour amorcer tout travail de création. « Notre culture ne nous amène plus à réparer les choses, déplore-t-elle, mais plutôt à les remplacer en commandant tout de suite sur Amazon. Ce projet s’inspire de méthodes de réparation. C’est, bien sûr, plus laborieux, mais cela oblige à faire preuve de curiosité. Nous devrions traiter les déchets comme des matériaux bruts. Je veux utiliser ma pratique pour éduquer les gens », appuie celle qui, pour ses vêtements comme pour ses meubles, ne considère que le seconde main. Une chaîne citoyenne qu’elle est fière de consolider par l’entremise de son approche singulière à la croisée de l’artisanat et de l’art.

Le 17 août, de 12 h à 17 h, l’exposition secular, regroupant le travail de créateurs québécois et new-yorkais, dont celui de Lauren Goodman, rouvrira ses portes pour une ultime journée au 903, Bolton Pass, dans une ancienne église de Bolton-Est.

