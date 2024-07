Le designer Mathieu Lehanneur et la torche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Mathieu Lehanneur a conçu la torche et la vasque des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le designer français de renommée internationale a une approche multidisciplinaire. Il s’inspire de la science et conçoit autant des espaces que des objets. Ses œuvres font partie des collections des plus grands musées comme le MOMA et le Centre Pompidou à Paris. Entrevue.

Que représente la torche olympique ?

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 La torche olympique est faite d’acier recyclé et elle pèse 1,6 kg.

Trois inspirations constituent cette torche faite d’acier recyclé, qui pèse 1,6 kg, qui mesure 70 cm et qui est fabriquée par ArcelorMittal. Il y a la notion d’égalité, qui est très forte, car pour la première fois de l’histoire des Jeux olympiques, il y a la parité. C’est pour cela que la torche est parfaitement symétrique. Ensuite, l’eau s’incarne à travers les ondulations sur la partie inférieure de la torche. L’eau symbolise la Seine qui traverse Paris et qui est le lieu de la cérémonie d’ouverture. La torche a aussi traversé la Méditerranée en provenance de la Grèce, et elle a voyagé à travers les océans pour aller en Martinique et en Guadeloupe. La troisième valeur est l’apaisement. J’ai fait de la torche un objet pur, très doux, un symbole de paix qui n’évoque pas la performance, parce que le relais, c’est un moment émouvant et festif.

C’est un objet magique ?

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 Le designer Mathieu Lehanneur et la torche olympique

Oui, c’est un rêve de créateur et, très honnêtement, j’ai découvert le potentiel magique de cette torche, mais de la torche olympique en général. Lorsque vous sortez la torche olympique, c’est comme si vous sortiez un Graal. D’un seul coup, les gens vous demandent s’ils peuvent la toucher, comme si cet objet portait une dimension magique, historique, qui est au-delà de l’objet lui-même. On touche une dimension qui relève presque du sacré. Et cette torche allume la vasque le jour de l’ouverture des Jeux olympiques. On est au-delà du rituel, presque dans la liturgie. On a allumé la première torche à Olympie, berceau de l’olympisme, et elle est allumée à partir des rayons du soleil. Puis les milliers de relayeurs l’ont transportée et ont transmis ce feu sacré. À la fin, cette vasque déclare l’ouverture des Jeux olympiques.

Qu’est-ce que le design nous apporte au quotidien ?

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 Tony Estanguet (à gauche), président de Paris 2024 et triple champion olympique de canoë slalom, en compagnie du designer Mathieu Lehanneur

Il peut améliorer la vie. C’est une de ses vocations. Un objet remplit une fonction et peut apporter une solution. On est entouré d’objets, on en accumule beaucoup trop. On sait que quelques-uns nous touchent plus que d’autres et ce n’est pas toujours parce qu’ils sont plus beaux, luxueux ou même utiles. C’est cette dimension qui relève de l’émotion qui m’intéresse. Qu’est-ce qui fait qu’un objet a ce pouvoir de vous toucher un peu plus qu’un autre ? La torche olympique est vue par 4 ou 5 milliards de personnes, est-ce qu’elle va les toucher ? Il faut essayer de comprendre l’être humain et l’époque dans laquelle nous vivons, comprendre pourquoi un objet a un pouvoir ou une désirabilité que les autres n’ont pas.

Devrait-on porter plus d’attention à certains objets ou espaces et investir dans le design ?

PHOTO FELIPE RIBON, FOURNIE PAR MATHIEU LEHANNEUR. La Factory, lieu de création. Mathieu Lehanneur est entouré de quelques-unes de ses créations.

Absolument. Winston Churchill disait : « Nous construisons des bâtiments et c’est eux qui nous construisent. » Il avait compris que les espaces ont la capacité de nous transformer et d’agir sur nous. Il y a des lieux cruciaux, comme les écoles et les hôpitaux. Une école est un lieu d’apprentissage, et il est important de s’interroger sur la façon dont la classe se structure, dont la chaise et le bureau accueillent les élèves. Tout ça agit sur nous. Le design peut avoir un impact sur notre existence.

Comme ce projet Demain est un autre jour, que vous avez créé pour une unité de soins palliatifs ?

PHOTO FOURNIE PAR MATHIEU LEHANNEUR Demain est un autre jour, fenêtre artificielle qui transmet ce que le ciel sera le lendemain.

Oui, pour le service de soins palliatifs d’un hôpital, j’ai conçu une fenêtre artificielle qui vous transmet, par un système de DEL, ce que sera le ciel du lendemain. Vous êtes devant un ciel qui bouge même si vous ne serez peut-être pas là pour le voir, mais vous savez à quoi demain va ressembler et vous pouvez choisir sous quel ciel vous voulez partir. Il y a un effet sur les patients, car ils reprennent un peu de pouvoir sur leur destinée. Ils sont face à la nature, au temps qui passe. Il y a donc des moyens techniques et technologiques qui agissent sur nous. C’est là que le design devient intéressant.

La science et la nature sont vos grandes sources d’inspiration ?

PHOTO FELIPE RIBON, FOURNIE PAR MATHIEU LEHANNEUR. Quelques autres créations de Mathieu Lehanneur

Oui, c’est de là que l’on vient. Ce sont les meilleurs outils pour comprendre qui nous sommes vraiment, comment nous vivons, nous pensons, nous respirons et nous dormons. La science m’aide beaucoup et la technologie va me servir à créer de la magie, pour faire apparaître le ciel de Montréal dans une chambre d’hôpital de Paris.

Qu’est-ce qu’Andrea, le système végétal de filtration d’air que vous avez conçu en partenariat avec l’Université Harvard ?

PHOTO DAMIEN-JOSEPH, FOURNIE PAR MATHIEU LEHANNEUR Le système végétal de filtration d’air Andrea

Ce système purifie nos intérieurs à l’aide de plantes. Il démontre qu’en associant l’expertise humaine à l’intelligence de la nature, c’est peut-être ainsi qu’on peut arriver à être encore plus efficace et à faire beaucoup plus avec moins.

Qu’est-ce que vous aimeriez concevoir ?

Une école, c’est un sujet qui m’intéresse. Je me suis ennuyé comme élève, je me suis rendu compte de la chance d’aller à l’école, mais il était trop tard, je n’y étais plus. C’est un lieu où on a des cerveaux curieux, des professeurs qui transmettent la connaissance, mais qui n’ont pas toujours les bons espaces et objets pour nous donner envie. Il y a tellement de choses à faire pour être plus en accord avec le corps et l’esprit. C’est un vrai sujet de design et il faut repenser ces lieux.

Qui est Mathieu Lehanneur ? PHOTO FOURNIE PAR MATHIEU LEHANNEUR Le designer Mathieu Lehanneur Designer français né en 1974, diplômé de l’École nationale supérieure de création industrielle de Paris Son projet de fin d’études sur le design de médicaments qui implique le patient est tellement innovant qu’il fait partie de la collection permanente du MOMA (Musée d’art moderne de New York). Il fonde son agence de design et d’architecture intérieure dès 2001. Ses champs de création sont multiples. Il conçoit des meubles, des tables, des canapés, des espaces thérapeutiques, du mobilier urbain et il vient de concevoir la torche et la vasque des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Les porteurs de flambeau Le Relais de la flamme olympique est une tradition. La flamme olympique a parcouru plus de 400 villes, et ce sont tous les paysages de la France qui ont été mis en valeur. On a mis à l’honneur la culture, le patrimoine, le sport, les mers, les océans, et le savoir-faire français. De nombreuses personnalités issues de tous les milieux eu le privilège de porter la flamme olympique, et de faire partie des plus de 11 000 relayeurs. En voici quelques-uns. PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 Le footballeur international français Thierry Henry

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 Tony Estanguet, président de Paris 2024 et la judokate française Clarisse Agbégnénou au sommet de la Tour Eiffel

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 La danseuse et chorégraphe française Marie-Claude Pietragalla

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 Jin du groupe BTS, porteur de la flamme olympique dans les rues de Paris 1 /4