De nouveaux modules mobiles, présentés comme unités de soutien pour les nomades (mais aussi les plus sédentaires), ont été lancés par Go-Van.

Nouveaux modèles, logements non permanents, ensembles de conversion prêts à monter… les offres destinées aux nomades ou à ceux qui souhaitent faire de leur véhicule une minimaison motorisée, à court comme à long terme, se multiplient à l’orée de l’été. Tour d’horizon de nouvelles options proposées par des entreprises québécoises.

Pavillon mobile pour nomades

PHOTO FOURNIE PAR GO-VAN Les nouveaux modules mobiles de Go-Van (ici, la version Deluxe 2.0) peuvent être habités en toutes saisons.

PHOTO FOURNIE PAR GO-VAN Ils peuvent servir pour le télétravail, en marge de sa vie sur la route.

PHOTO FOURNIE PAR GO-VAN L’entreprise québécoise présente ses modules comme un potentiel recours face à la crise du logement. 1 /3





Jetons d’abord un œil du côté de Go-Van, qui vient de faire évoluer son module Go-Box lancé l’an dernier. Conçu au départ comme un pavillon mobile destiné aux nomades désireux d’avoir à leur disposition un espace pour le télétravail, une unité de prêt-à-camper ou un atelier créatif, il prend désormais un virage un peu plus sédentaire, se présentant comme un module d’habitation à petite échelle et sans fondation. Les concepteurs mettent ainsi en avant cette option comme un potentiel baume à la crise du logement, par exemple pour les travailleurs saisonniers. Les modules restent mobiles et déplaçables au besoin à l’aide d’une remorque. Les trois nouveaux modèles récemment inaugurés proposent diverses options, comme une entrée d’eau, de l’espace pour un lit escamotable ou des lits superposés, une cuisine, une salle de bains ou encore une laveuse-sécheuse.

Prix : entre 50 000 $ et 120 000 $, selon la taille et les options retenues

Consultez le site de Go-Van

Mon auto, toit et moi

PHOTO FOURNIE PAR ROADLOFT Roadloft se spécialise dans la conversion réversible de véhicules ordinaires en espaces de vie roulants.

PHOTO FOURNIE PAR ROADLOFT Le module comprend un matelas confortable et un ensemble de tiroirs et d’espaces

PHOTO FOURNIE PAR ROADLOFT Il y a aussi du rangement sous le lit.

PHOTO FOURNIE PAR ROADLOFT Le tout est fabriqué au Québec. 1 /4







Il y a aussi du nouveau chez Roadloft, entreprise de Québec spécialisée dans la conversion réversible de véhicules ordinaires en espaces de vie roulants. Après avoir lancé des ensembles de transformation amovibles destinés aux fourgonnettes et aux véhicules utilitaires sport (VUS), la firme propose depuis peu une nouvelle formule permettant de transformer les autos à hayon en véhicules récréatifs (VR), si les dimensions de l’habitacle le permettent.

Installé en quelques minutes à l’aide d’un simple tournevis et ne nécessitant aucune modification permanente, le module comprend un matelas confortable et un ensemble de tiroirs et d’espaces mettant à disposition un réchaud au propane, une planche à découper, un petit évier, une glacière, ainsi que des aires de rangement sous le lit. Une solution sommaire, mais à considérer pour qui ne souhaite pas investir des milliers de dollars dans une autocaravane dont l’utilisation restera très occasionnelle.

Par ailleurs, Roadloft planche actuellement sur un prochain ensemble de conversion destiné aux camionnettes de style « pick-up », qui devrait être offert en 2025.

Prix : un module pour auto à hayon démarre à 1795 $

Consultez le site de Roadloft

Un 4e modèle 4 saisons

PHOTOMONTAGE FOURNI PAR VANLIFE Liv, le nouveau modèle proposé par VanLife Mtl

PHOTO FOURNIE PAR VANLIFE MTL Parmi les équipements proposés : un frigo conçu en toute verticalité, un four multifonction et une douche intérieure. 1 /2



Enfin, la firme montréalaise VanLife Mtl a récemment présenté un nouveau modèle de van aménagée quatre saisons, baptisé Liv. Ce dernier combine les caractéristiques de deux ensembles déjà offerts par l’entreprise, est entièrement équipé, personnalisable et doté de quelques nouveautés pour devenir une véritable maison roulante pour quatre personnes maximum dont, entre autres, un frigo conçu en toute verticalité, un four multifonction et une douche intérieure.

Bref, il présente vraiment beaucoup d’options ! Avec un Ram ProMaster comme enveloppe de base, le nouveau modèle est offert à l’achat ou à la location. L’option d’apporter son véhicule pour le convertir, s’il est compatible, est également proposée. À noter également : la 4e édition du festival Ka Halawai rassemblera au RécréoParc de Sainte-Catherine les amoureux et curieux de la vie en van et du plein air du 6 au 8 septembre avec des activités, des concerts et des conférences.

Prix : à partir de 157 045 $ ou à la location, à partir de 399 $ par jour

Consultez le site de VanLife Mtl