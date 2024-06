Marianne Fest Un marché créatif signé Marianne Plaisance

Depuis 10 ans, la très colorée artiste et créatrice de contenu Marianne Plaisance diffuse sur YouTube des astuces bricolage et des conseils déco sur sa chaîne 2e peau. Pour célébrer en grand cet anniversaire, celle qui compte près de 250 000 abonnés sur cette plateforme – et des milliers d’autres sur Instagram et TikTok – organise… un festival. À la veille de ce marché créatif, qui se tiendra ce dimanche, elle répond aux questions de La Presse.