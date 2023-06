Certains profiteront du 1er juillet pour emménager dans un nouveau chez soi. Pour d’autres, le projet est en cours et l’heure est à la décoration. La Presse et des journalistes de la section Inspiration vous propose un guide pour réussir ce grand changement.

Petit budget, seconde main, chouette déco

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE MARKETPLACE Sofa en tissu de style velours

Se meubler à partir de zéro uniquement de seconde main ? C’est possible — et même avec style ! Les sites de revente tels que Marketplace et Kijiji regorgent de trésors pour les petits budgets et les amateurs de déco consciencieux de l’environnement. Pour le démontrer, La Presse s’est mise dans la peau d’un jeune adulte qui emménage dans son premier appartement et qui décide d’acheter — presque — tout usagé, de la base de lit à la table de salle à manger. Les contraintes : les pièces doivent être en bon état et se trouver dans un rayon de 25 km de Montréal. Budget : 1500 $.