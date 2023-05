Daniel Germani

Créer pour durer

Exposées dans le monde entier et maintes fois récompensées, les réalisations de Daniel Germani se démarquent par leur caractère innovant. L’architecte et designer argentin adopte pourtant une philosophie des plus simples : un bon design est avant tout honnête et inspirant. La Presse a profité de son passage à Montréal dans le cadre du lancement de sa collection de pierres composites , Pietra Kode, pour l’entendre parler design, sophistication, durabilité et… imperfections.