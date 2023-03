Un tout nouveau salon de l’habitation, District Habitat, s’amène à Terrebonne. Présenté par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), région du Montréal métropolitain, il cible les résidants de la couronne nord de Montréal et cherche à combler un besoin, indique Linda Marchand, directrice générale de l’organisation. Entrevue.

Q. La Presse. D’autres associations régionales de l’APCHQ organisent depuis longtemps des salons Expo Habitat à Québec, Saguenay, Saint-Georges (en Beauce) et Sherbrooke, pour ne nommer que ceux-là. Qu’est-ce qui a motivé le lancement du salon District Habitat ?

R. Linda Marchand. L’APCHQ était propriétaire du Salon national de l’habitation, il y a beaucoup, beaucoup d’années. Pour des raisons que j’ignore, il a été vendu, et une clause stipulait que l’APCHQ ne pouvait pas lancer un autre salon avant x nombre d’années. Quand je suis entrée en poste, il y a sept ans, je ne pouvais pas croire que notre association, qui est un acteur majeur dans l’industrie de la construction et de la rénovation, ne soit pas présente dans un territoire aussi grand que celui de Montréal, qui va de Sorel jusqu’à près de Vaudreuil, et de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu’à Sainte-Agathe et Saint-Jovite.

Q. Qu’est-ce qui vous a amenée à passer à l’action ?

R. On a fait faire une étude de marché, qui a révélé que les gens tant de la couronne nord que de la Rive-Sud aiment travailler avec des personnes près de chez eux, tant pour l’achat d’une maison neuve que pour la rénovation et l’aménagement extérieur. On voulait qu’ils aient la chance de rencontrer des membres de l’industrie qui travaillent dans leur région, tout en ayant accès à un stationnement tout à fait gratuit. C’est une première édition à Terrebonne, à cause de la pandémie. Cela aurait dû être la troisième.

Q. Comment se distingue le salon District Habitat ?

R. On n’est pas en concurrence avec les salons de Montréal. Ils ont leur place, ils ont leur clientèle. Le salon District Habitat est consacré 100 % à l’habitation. Il n’y a pas de produits dérivés. Il est plus petit que ceux organisés au Palais des congrès de Montréal et au Stade olympique. L’automne dernier, un premier salon District Habitat s’est tenu au Complexe Bell, à Brossard. Les clientèles de la couronne nord et de la Rive-Sud sont différentes. Les exposants aussi. Je demeure convaincue que les gens qui vont venir au Centre Expo de Terrebonne, au printemps, vont y trouver leur compte.

Q. Avez-vous apporté certains ajustements, à la suite de votre expérience à Brossard ?

R. Le salon était alors divisé en 10 districts. Même pour nous, la logistique de l’aménagement était compliquée. Cette fois-ci, on a réuni des exposants qui vont très bien ensemble, de façon à avoir six districts [déco, design et ameublement ; développement durable ; maisons neuves ; professionnels dans le domaine de l’habitation ; réno-expert extérieur ; réno-expert intérieur]. Si les gens veulent changer leurs portes et leurs fenêtres, par exemple, ils les trouveront à peu près dans le même coin. On s’est engagés auprès des exposants à ce qu’ils ne soient pas plus de cinq ou six avec le même type de produits. On veut avoir de la saine concurrence et on veut avoir de tout.

Q. Un des six districts est consacré au développement durable. Pour quelle raison ?

R. C’est l’avenir. On a un comité Développement durable. Pour nous, c’est important d’accompagner les entrepreneurs et les constructeurs dans cette voie. Les gens, aussi, doivent comprendre ce qu’est le développement durable. Ils ont l’impression que cela augmente les coûts, mais ce n’est pas vrai. Il faut qu’ils aient la chance de parler avec des gens qui travaillent tant dans la rénovation que dans la construction écologique. Il y aura une belle variété d’exposants.

District Habitat aura lieu du 24 au 26 mars, au Centre Expo de Terrebonne.