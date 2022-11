Micropousses et germinations

De la fraîcheur dans l’assiette cet hiver

Retrouver le goût de ses végétaux préférés en format miniature et en découvrir d’autres dont on n’aurait jamais soupçonné l’intérêt est une gracieuseté des germinations et pousses. À cultiver chez soi à petit prix — sans flafla et sans gadgets — pour garder le goût des verdures et aromates à portée de main dans la cuisine.