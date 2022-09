Les joueurs du Canadien de Montréal céderont leur place à des experts des secteurs de la construction et de la rénovation, du 29 septembre au 2 octobre, dans le cadre de l’exposition District Habitat, qui se tiendra pour la première fois au Complexe Bell, à Brossard.

Danielle Bonneau La Presse

Une centaine d’exposants seront présents au salon organisé expressément pour la population de la Rive-Sud, par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) — région du Montréal métropolitain. Le printemps prochain, ce sera au tour des habitants de la couronne nord, du 23 au 26 mars, au Centre Expo Terrebonne.

« Beaucoup de construction résidentielle et de rénos se font en banlieue de Montréal », constate l’humoriste Réal Béland, porte-parole du salon, qui est passionné par ces domaines et habite dans la couronne nord. « Cela répond à un besoin et permet de voir les nouvelles tendances, précise-t-il. J’ai hâte de voir moi-même si je suis à jour ! »

Ailleurs au Québec, l’Expo-Habitat de Saint-Hyacinthe aura aussi lieu du 29 septembre au 2 octobre. Elle se tiendra au Pavillon Jefo.