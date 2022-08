Le robot humanoïde capable de faire toutes les tâches ménagères avec efficacité n’existe pas encore. Toutefois, de nombreux appareils intelligents peuvent donner un coup de main quand vient le temps de nettoyer la maison. Coup d’œil à ce qui est offert ici et ailleurs.

Véronique Larocque La Presse

Des planchers bien propres

PHOTO FOURNIE PAR IROBOT Le Braava jet

Créateur du robot Roomba, iRobot a lancé il y a quelques années Braava jet. Après l’aspirateur, c’est la serpillière que l’entreprise américaine propose de laisser de côté grâce à ce robot capable de nettoyer les dégâts ou de faire l’entretien hebdomadaire des planchers. Brent Hilde, d’iRobot, promet que leurs deux produits phares continueront à évoluer dans les prochaines années.

Le Braava jet m6 est offert au prix de 599,99 $. Le Roomba j7+ se vend quant à lui 999,99 $.

Voir plus clair

PHOTO FOURNIE PAR ECOVACS Le Winbot d’Ecovacs

Les propriétaires de maisons avec une grande fenestration seront peut-être tentés de se procurer le Winbot d’Ecovacs. Selon des vidéos fournies par l’entreprise chinoise, une fois posé sur la vitre, le robot la nettoie de manière autonome. Le produit n’est pas offert au Canada pour le moment. Toutefois, on retrouve au pays une autre gamme de produits d’Ecovacs, le Deebot. À la fois aspirateur et serpillière, la dernière version de ce robot se nettoie elle-même.

Le Deebot X1 OMNI est affiché à 1999,99 $. Le Deebot X1 Plus, quant à lui, se vend 1499,99 $. De son côté, le Winbot n’est pas offert au Canada.

Pour la cuvette

PHOTO FOURNIE PAR ALTAN ROBOTECH Le robot Giddel d’Altan Robotech

Nettoyer la cuvette des toilettes est certainement une tâche dont beaucoup se passeraient volontiers. C’est du moins ce que s’est dit Altan Robotech, qui a inventé un robot pour le faire à leur place. Une fois fixé sur la toilette, l’appareil muni d’une brosse récure l’intérieur de la cuvette. Celui-ci peut s’adapter à différents formats de toilettes, dit l’entreprise.

Le robot Giddel est offert au prix de 498,27 $.

Avoir son propre assistant

PHOTO COLLIN HUGHES, FOURNIE PAR AMAZON Le robot Astro d’Amazon

Astro n’est pas un robot qui fait le ménage. Toutefois, puisqu’il est destiné à faciliter la vie quotidienne à la maison, on l’a ajouté à cette liste. Depuis l’automne 2021, des clients américains d’Amazon qui ont reçu une invitation peuvent se procurer ce robot intelligent avec un petit quelque chose d’attachant. Avouons que ses grands yeux lui donnent un air amical. Grâce à Astro, il est possible de surveiller sa maison en tout temps. Lorsqu’on est à l’extérieur, on peut demander au robot d’inspecter différentes pièces de la maison. Astro peut également transporter des objets, laisser des messages aux autres membres de la résidence, faire des appels et jouer de la musique.

Astro n’est pas offert au Canada.

D’autres robots

PHOTO FOURNIE PAR HUSQVARNA L’une des tondeuses robotisées de l’entreprise Husqvarna

Parmi les différentes innovations en vente ici et ailleurs, on trouve aussi un robot pouvant plier des vêtements et un autre qui tond le gazon. Mais outre ces robots intelligents, des machines qui nous entourent depuis des années sont également des robots, rappelle Glen Berseth, professeur adjoint au département d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal. « Les gens ne voient peut-être pas les choses de cette façon, mais le lave-vaisselle est un robot », rappelle-t-il.