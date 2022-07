La technologie intelligente révolutionne les électroménagers et la façon de les utiliser. Les consommateurs font le saut, utilisant de plus en plus leur téléphone, que ce soit pour allumer leur four à distance, pour programmer un mode de cuisson ou pour vérifier le contenu de leur réfrigérateur lorsqu’ils sont à l’épicerie. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Les fours et les cuisinières profitent particulièrement des avancées technologiques, indique Bob Park, directeur des marques chez Électroménagers GE (qui regroupe notamment Monogram, GE Profile, GE Café).

PHOTO KITESTRING, FOURNIE PAR ÉLECTROMÉNAGERS GE Des fours, comme celui-ci de marque GE Profile, sont dotés d’une caméra afin de suivre à distance la progression de la cuisson.

« L’apparence de ces produits a changé au cours des dernières décennies, mais leur fonctionnalité est demeurée la même, indique-t-il. Pour la première fois depuis 50 ans, la technologie change. Il y a eu des avancées pour certains types de plaques de cuisson, mais la dernière grande innovation remonte aux fours à micro-ondes. »

La technologie intelligente change la donne. Elle facilite la vie à ceux qui n’ont aucun talent pour cuisiner, comme moi. Elle fait en sorte qu’il est impossible de brûler un plat et de ne pas le réussir. Bob Park, directeur des marques chez Électroménagers GE

Grâce à la technologie Bluetooth, intégrée par exemple dans les plaques à induction GE Café, l’eau est maintenue à la même température, fait-il remarquer. « C’est important lors de la cuisson d’un plat sous vide. La température est contrôlée et s’ajuste automatiquement. La caméra dans certains fours, par ailleurs, perçoit si un aliment est cuit en fonction de sa couleur et s’adapte en conséquence. La technologie est de plus en plus intelligente », ajoute ce dernier.

Valeur ajoutée

Les améliorations technologiques doivent appuyer des comportements qui existent déjà et avoir une valeur ajoutée, en aidant les consommateurs à faire plusieurs choses à la fois, souligne Janice Ryder, directrice principale, expérience de marque, chez Whirlpool Canada, qui fabrique les produits de marques Whirlpool, Jenn-Air et KitchenAid.

PHOTO FOURNIE PAR WHIRLPOOL Cette cuisinière électrique Whirlpool est en mesure de suivre les instructions de cuisson qui lui sont envoyées au moyen d’un téléphone intelligent ou d’une tablette électronique. Selon la recette sélectionnée, la température se règle automatiquement.

« Le four peut par exemple être démarré à distance avec un téléphone, si on se trouve à l’extérieur de la pièce, explique-t-elle. Si on a les mains sales, parce qu’on prépare un repas, on peut aussi effectuer une commande vocale pour allumer le four grâce à un partenariat avec Google. Les instructions peuvent être données en français. On peut aussi programmer le processus de cuisson dans l’application de Whirlpool. Si on fait cuire une lasagne, par exemple, on programme tant de temps pour la cuisson, pour gratiner sous le gril, puis garder au chaud. On ne s’en occupe plus par la suite. »

PHOTO FOURNIE PAR WHIRLPOOL Le mode Friture à air (Air fryer) a récemment été ajouté à certains modèles de cuisinières intelligentes Whirlpool grâce à des mises à jour automatiques.

Les électros intelligents peuvent par ailleurs être améliorés au fil des mises à jour, pour s’adapter à de nouvelles tendances. « Plus tôt cette année, dans le cadre d’un transfert de données à distance [over the air update], certaines cuisinières et certains fours Whirlpool ont gagné le mode de cuisson Friture à air [Air fryer], révèle-t-elle. Ce mode de cuisson a été ajouté dans l’application, permettant d’utiliser le ventilateur existant dans le four à convection pour obtenir un résultat croustillant, sans utiliser d’huile. »

Faciliter la vie

Certains appareils d’une même gamme, reliés par une application commune, communiquent par ailleurs entre eux. « Quand on cuisine et qu’on a les mains graisseuses, c’est pratique lorsque la hotte parle à la plaque d’induction et se règle automatiquement, selon qu’on fasse bouillir de l’eau ou frire des calmars », indique la designer Marie-Chantal Villeneuve, directrice régionale, marketing et salles de montre, au sein du Groupe BSH Électroménagers, qui chapeaute les marques Bosch, Gaggenau et Thermador.

« Les gens utilisent de plus en plus l’application Home Connect, constate-telle, que ce soit pour consulter des recettes, apprendre des trucs ou baisser la température du frigo lorsque des invités s’annoncent à l’improviste et qu’il faut réfrigérer davantage de boissons.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La machine à café Bosch peut être programmée pour combler tous les amateurs.

« La machine à café Bosch peut quant à elle être programmée pour préparer des cafés de toutes sortes de façons, renchérit Mario Dufresne, formateur principal chez BSH Électroménagers. Mais d’entrée de jeu, l’application a été créée pour le service à la clientèle. Si un problème survient, un technicien peut diagnostiquer à distance ce qui fait défaut et peut même parfois y remédier. Cela fait gagner beaucoup de temps. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le tiroir pour la mise sous vide de Gaggenau est conçu pour ceux qui désirent cuisiner comme des chefs, dans le confort de leur foyer.

Répondre aux besoins

Les consommateurs sont de plus en plus ouverts à la technologie dans la cuisine, note Thierry Lopez, directeur, marketing et affaires corporatives au Québec, chez Best Buy Canada. « Ils sont habitués d’utiliser leur téléphone intelligent et ils en voient l’utilité, précise-t-il. L’écran intégré dans un réfrigérateur, que propose Samsung, n’est plus considéré comme un gadget. Les gens perçoivent qu’ils vont tirer profit de la caméra, qui se trouve à l’intérieur, quand ils vont faire leur épicerie, et qu’ils vont synchroniser le calendrier avec les autres membres de leur famille, dans l’application Family Hub. Ce genre de choses les touche beaucoup plus qu’avant. »

PHOTO FOURNIE PAR SAMSUNG L’écran intégré dans un réfrigérateur, que propose Samsung, n’est plus considéré comme un gadget, constate Thierry Lopez, chez Best Buy Canada.

Constatant que le temps passé à cuisiner a augmenté au cours des deux dernières années, Samsung a mis au point l’application complémentaire SmartThings Cooking. Celle-ci recommande des recettes (en fonction du goût et des besoins diététiques des utilisateurs), et envoie les instructions directement aux appareils de cuisson synchronisés.

PHOTO FOURNIE PAR SUB-ZERO, WOLF ET COVE Les avantages de la cuisson à l’induction sont nombreux. Beaucoup l’adoptent lorsque vient le temps de rénover leur cuisine. Ce modèle est de la marque Wolf.

PHOTO FOURNIE PAR SUB-ZERO, WOLF ET COVE Les fours sont maintenant très polyvalents, combinant plusieurs fonctions, comme la vapeur et la convection. Ce modèle est de la marque Wolf. 1 /2



Cuisiner comme des chefs

La cuisson à induction gagne quant à elle en popularité. La table de cuisson ressemble à une plaque en vitrocéramique, sauf que la chaleur est transmise directement aux casseroles grâce à un procédé électromagnétique. Les casseroles devant contenir du fer (un aimant doit pouvoir y adhérer), il faut privilégier les produits en inox et en fonte.

L’induction est devenue incontournable quand les gens refont leur cuisine. Ils voient les bénéfices, comme la rapidité et la précision de la chaleur, et la facilité de nettoyage. Rien ne colle sur la plaque. Louis La Rue, directeur des ventes chez JC Perreault

« La sécurité est un autre point important. La plaque ne devient jamais ultrachaude. C’est le chaudron qui chauffe sur la plaque et non la surface elle-même. Un enfant ne se brûlera pas s’il met la main dessus », ajoute-t-il.

L’induction prend de plus en plus de place sur le marché, constate Alain Monarque, directeur de la salle d’exposition de Maroline, distributeur des produits Sub-Zero, Wolf et Cove.

« Les prix ont baissé et c’est devenu plus accessible, précise-t-il. La cuisson au gaz est encore très populaire, même au Québec, mais l’induction est en croissance, en raison de sa vitesse et de l’uniformité de la cuisson. La température est constante, sans variation, qu’elle soit très haute ou très basse. Mais contrairement au gaz, tout débordement se nettoie facilement. »

Les fours sont maintenant très polyvalents, combinant plusieurs fonctions, comme la vapeur et la convection, fait-il par ailleurs remarquer. « Les consommateurs ont cuisiné davantage pendant la pandémie pour satisfaire leur désir de bien manger. Avec des fours aux fonctions multiples, ils peuvent pratiquement tout faire. »

De nombreux consommateurs ont pris conscience de l’importance de leur alimentation et ne veulent pas faire de compromis, ajoute Louis La Rue, alors que les options sont multiples, dans différentes gammes de prix. « Il existe plusieurs outils, maintenant, pour ceux qui veulent cuisiner comme un chef. Il y a des fours avec de la vapeur, des fours à cuisson rapide, il y a aussi l’induction et le sous-vide, qui est extraordinaire pour la conservation des aliments et l’obtention de mets savoureux. »

Alors, prêt pour l’avenir ?