GoRecycle travaille en partenariat avec PureSphera qui traite les appareils avec mousse isolante et en retire les gaz en plus de valoriser plus de 95 % des métaux, plastiques et huiles.

Plus de 300 000 appareils de réfrigération et de climatisation sont recyclés de manière inadéquate au Québec, selon GoRecycle, causant le rejet de plus de 300 000 tonnes de GES par année.

Valérie Simard La Presse

L’organisme, reconnu par Recyc-Québec, prend en charge la récupération et le recyclage des réfrigérateurs, congélateurs, celliers réfrigérants, refroidisseurs à vin, distributeurs d’eau, climatiseurs et déshumidificateurs afin de traiter adéquatement les gaz et agents de gonflement.

Lorsque ces appareils sont abandonnés en bord de rue, les gaz qu’ils contiennent se relâchent dans l’atmosphère, provoquant le rejet d’environ une tonne de gaz à effet de serre pour un seul appareil.

Pour qu’ils soient recyclés, il est désormais possible de déposer ses vieux appareils dans 260 points de dépôt dans tout le Québec.

GoRecycle a été mis sur pied l’an dernier par les détaillants et manufacturiers afin de répondre aux exigences de la législation québécoise, mais ses activités ont été officiellement lancées auprès du grand public plus tôt cette semaine.