Courges et compagnie

Si on n’est pas encore tombé sous le charme des courges, c’est sûrement qu’on les connaît peu. Les courges d’été et d’hiver sont simples à cultiver, se consomment fraîches ou longtemps après leur récolte et se présentent dans une diversité de formes, de textures et de saveurs qui les rendent divertissantes au jardin comme dans l’assiette.