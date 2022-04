Vanessa Gagnon et Pierre-Luc Charlebois ont fait construire le cellier de leurs rêves dans le sous-sol de leur maison, en Montérégie, non loin de la rivière Richelieu. La forme arrondie des murs rappelle un tonneau de vin.

Danielle Bonneau La Presse

Vanessa Gagnon et Pierre-Luc Charlebois ont soigneusement planifié la construction de leur demeure, non loin de la rivière Richelieu. Leur maison, assurément, devait comporter une cave à vin.

Pierre-Luc Charlebois a découvert le vin en même temps que sa conjointe puisque leur histoire d’amour a débuté au secondaire, quand ils avaient 15 ans. Ils sont ensemble depuis presque 20 ans. L’intérêt du jeune homme s’est développé au fil du temps et de voyages marquants en Europe et s’est mué en une véritable passion.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Pierre-Luc Charlebois est un grand amateur de vin.

Ils ont commencé par avoir un petit porte-bouteilles de métal dans leur appartement à Sherbrooke, pendant leurs études. Puis il a reçu en cadeau un refroidisseur à vin d’une soixantaine de bouteilles qui a fini par déborder, à mesure que son goût se raffinait. Leur première maison comportait un cellier vitré d’environ 300 bouteilles, fort joli dans la salle à manger, qui s’est rapidement empli.

PHOTO FOURNIE PAR VANESSA GAGNON La première maison du couple comportait un cellier vitré d’environ 300 bouteilles, fort joli dans la salle à manger.

Alors qu’ils étaient à l’étape des plans, en 2017, un reportage sur un cellier appelé Le Tonneau, réalisé par l’entreprise québécoise CellArt, a retenu l’attention de M. Charlebois. Dès lors, l’idée d’intégrer une pièce, qui correspondrait au reste de la maison et serait encore belle dans 50 ans, a commencé à germer.

« Ce projet-là était particulièrement réussi, se souvient-il. C’était atypique, avec les murs de forme arrondie. La thématique d’un tonneau pour une cave à vin avait une signification que je trouvais intéressante. Je ne voulais pas nécessairement une cave à vin de style toscan classique. C’est beau, mais c’est moins de notre goût. Cela allait moins avec la signature de la maison, qui est plus contemporaine. Le Tonneau rejoignait le traditionnel et le moderne. J’ai contacté Jonathan Primeau, chez CellArt, et on a jasé. L’extérieur de notre maison est en bonne partie en pierre et on habite dans un coin un peu agricole. D’avoir un peu de pierre dans le cellier et du bois, cela rappelle l’extérieur de la maison et l’ambiance du coin. Mais la cave à vin demeure moderne, avec un design contemporain comme celui de la maison. C’est la rencontre entre deux mondes. »

PHOTO FOURNIE PAR VANESSA GAGNON L’équipe de CellArt a pris en main la réalisation de la cave à vin, une fois le mur de pierres installé.

PHOTO FOURNIE PAR VANESSA GAGNON La pierre installée dans le cellier rappelle celle utilisée pour recouvrir l’extérieur de la maison.

Au rez-de-jardin

Ils n’ont pas lésiné ailleurs dans la maison, dotée d’un système de géothermie pour le chauffage et la climatisation. En ce qui concerne la cave à vin, les propriétaires se sont « payé la traite avec un projet à couper le souffle », souligne Pierre-Luc Charlebois.

Pour Vanessa Gagnon, il n’en saurait être autrement. « Dès qu’on a décidé de se bâtir, c’était incontournable pour moi aussi d’avoir un cellier, parce que je sais à quel point Pierre-Luc accorde de l’importance à une bonne conservation des bouteilles. C’était important aussi que le cellier se démarque parce qu’il est vitré et qu’il est ouvert sur le sous-sol. Le cellier est unique, mais il vient beaucoup rejoindre le reste de la maison et la maison le rejoint. Même si le vin n’est pas une passion pour moi, comme ce l’est pour Pierre-Luc, on en profite tous les deux. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Vanessa Gagnon et Pierre-Luc Charlebois se sont fait plaisir, en se dotant d’une cave à vin répondant à toutes leurs attentes.

Grâce à la dénivellation du terrain, le sous-sol se trouve en rez-de-jardin. Il est donc bien éclairé. Pour l’instant, une table de billard et un salon occupent une partie de l’espace, qui n’a pas encore été entièrement aménagé. La cave à vin, lors des trop rares rassemblements organisés depuis que le couple a emménagé, en juin 2018, s’est révélée un lieu de rencontre très populaire.

« On savait pas mal où on le placerait, indique M. Charlebois. Je ne voulais pas que ce soit dans un recoin obscur, qui ne serait visible de nulle part. C’est quand même un investissement conséquent, qui en valait la peine. Tant qu’à avoir un bel espace, que je comptais utiliser, je désirais le mettre en valeur. Quand on a commencé à faire les plans, ce n’était pas trop clair, ce qu’on allait faire avec la deuxième pièce en arrière. Jonathan Primeau a suggéré de faire deux zones dans le cellier, dont une pour les plus belles bouteilles plus spéciales, à garder un peu plus longtemps. À l’avant, il y a suffisamment de place pour circuler et se retrouver avec nos proches. Parce que le vin est quelque chose à partager. »

Son intention n’était pas d’emmagasiner 3000 bouteilles. « C’est un peu futile de collectionner les bouteilles, ce n’est pas mon but », précise-t-il.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Il était important que le cellier se démarque parce qu’il est vitré et qu’il est ouvert sur le sous-sol. Le cellier est unique, mais il s’intègre bien dans le style contemporain de la maison.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE La pierre et le bois dans le cellier rappellent l’extérieur de la maison et la nature environnante. La cave à vin demeure toutefois moderne, avec un design contemporain s’apparentant à celui de la demeure. Une seconde pièce se trouve à l’arrière, où sont conservées les bouteilles un peu plus spéciales.

Le système de stockage employé, composé de fines baguettes de métal, met les bouteilles en valeur, fait-il remarquer. L’essentiel du stockage se fait dans la pièce à l’avant, où peuvent être entreposées environ 660 bouteilles. Il y a aussi un îlot, utilisé pour les gros magnums. À l’arrière, la capacité de stockage est d’environ 500 bouteilles. Le verre est doté d’une protection anti-UV et les conditions de garde sont les mêmes aux deux endroits. « Honnêtement, des fois, les frontières se confondent », admet-il.

La satisfaction du couple, quant à elle, est sans équivoque.