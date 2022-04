Habitations spatiales

Cherche logement équipé, secteur Lune ou Mars

Des habitations coloniales spatiales, on en parle depuis un moment. Un rêve étoilé qui pourrait prendre forme dans les prochaines décennies, avec de premiers paliers prévus par le programme Artemis de la NASA. Même si les concours de design et les mandats universitaires se multiplient, ces maisons lunaires, et éventuellement martiennes, restent à l’état de brouillons. Quelles caractéristiques devront-elles présenter ? Nous explorons le sujet avec les astrophysiciens Robert Lamontagne et Marie-Michèle Limoges.