Décoration

Tendances 2022

Luxe, calme et volupté

L’année 2021 a contraint nombre d’entre nous à repenser leurs intérieurs pour en faire des lieux multifonctionnels pratiques et confortables. Il est temps cette année d’y ajouter une bonne dose de joie et de fantaisie en misant notamment sur le maximalisme, l’éclectisme et les formes organiques, le tout ponctué de touches chics, pour se créer une oasis où se réfugier par temps troubles.