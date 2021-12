Sylvain Sarrazin La Presse

Ce grand salon qui réunit sous le toit du Stade olympique de Montréal une centaine d’exposants du domaine de l’habitat se tiendra du jeudi 10 au dimanche 13 février, ont annoncé les organisateurs cette semaine. On y retrouvera pêle-mêle des experts en ameublement, décoration, aménagement paysager, mais aussi des promoteurs, entrepreneurs ou rénovateurs, prêts à contribuer à toutes sortes de projets, des plus modestes aux plus fous. Alors que le gouvernement vient d’appeler les employeurs à favoriser le télétravail à temps plein de nouveau, les transformations domestiques risquent d’être encore au chapitre pour de longs mois. L’entrée est fixée à 16 $ pour les adultes, rabais pour l’achat en ligne, ainsi que pour les aînés et les étudiants.