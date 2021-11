Faire ses produits ménagers écologiques n’a rien de sorcier ! Manque de temps ou de volonté ? Il y a ceux du commerce qui permettent d’avoir l’esprit tranquille quand vient l’heure de s’atteler à la tâche. Voici nos suggestions d’entreprises d’ici.

Isabelle Morin La Presse

Une pastille pour tout nettoyer

Le principe est des plus simples et plaira à ceux et celles qui ont une fibre écolo, sans pour autant avoir le fait maison dans l’ADN. Il suffit de dissoudre une pastille effervescente dans l’eau pour créer l’essentiel de ses produits ménagers en version 100 % naturelle. La trousse de départ Révolubar, par l’entreprise montréalaise Tanit, comprend trois vaporisateurs en verre réutilisables et deux pastilles de chacun des produits suivants : un nettoyant tout usage, un dégraissant et détachant ainsi qu’un nettoyage à vitres et miroirs. (prix : 49 $ l’ensemble)

Garanti écofiable

PHOTO TIRÉE DU SITE D’ATTITUDE Nettoyant multi surfaces, d’Attitude

Fondée en 2005, la gamme de produits ménagers de la québécoise Attitude se décline aujourd’hui en plus de 80 formules aux parfums et formats différents, tous rechargeables. Sa gamme de produits naturels est vendue à travers le monde, en ligne et dans plusieurs grandes surfaces chez nous. Sa certification Écologo est une garantie que la fabrication des produits et les produits eux-mêmes ont un minimum d’impact sur l’environnement. On avoue avoir un faible pour son nettoyant multi surfaces aux parfums pimpants de pamplemousse rose (prix : 4,95 $, aussi offert sans fragrance, à la lavande et au zeste d’agrumes)

Éthique et sans parfum

PHOTO TIRÉE DU SITE DE THE UNSCENTED COMPANY Pastilles pour la lessive de The Unscented Company

The Unscented Company est une histoire bien d’ici, dont la rigueur va au-delà des exigences de Santé Canada avec une totale transparence sur sa liste d’ingrédients qui ne compte aucune fragrance, comme son nom l’indique, et provient à 84 % de fournisseurs situés dans un rayon de 500 km de l’entrepôt montréalais. Ses produits écoresponsables sont offerts en ligne et dans près de 400 points de vente au Québec. Compact, pratique et respectueux de ses usagers comme de l’environnement, son détergent à lessive en dosettes uniques donne un autre sens au mot fraîcheur. Il est efficace en eau froide et adapté aux appareils à haute efficacité. (prix : 13,99 $ pour 35 pastilles biodégradables).

Ce n’est pas parce qu’on astique qu’on ne peut pas rigoler

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAVONNERIE DES DILIGENCES L’essuie-tout Kliin, de la Savonnerie des Diligences

Comment résister à cet essuie-tout réutilisable qui, en plus de nous faire économiser quantité de pâte de bois, a plus fière allure que les rouleaux de papier traditionnels ? Absorbant et compostable, il peut être mis à laver à la machine. À l’instar des autres produits de La Savonnerie des Diligences, qui fabrique ses savons à Eastman, au cœur de l’Estrie, cet essuie-tout de la marque québécoise Kliin, ici sous la thématique de madame Blancheville, se présente avec coquetterie et humour, et en cinq teintes différentes. (prix : 5,99 $)

Le tout usage par excellence

PHOTO TIRÉE DU SITE DE GREEN BEAVER Savon tout usage de Green Beaver

S’il fallait n’apporter qu’un seul produit ménager et corporel pour un séjour au fond du bois, le savon de Castille serait indiscutablement l’heureux élu. Celui de la société ontarienne Green Beaver, produit à Hawkesbury, à la frontière du Québec, remporte nos faveurs en raison de sa proximité. Ce nettoyant tout usage 100 % naturel et biologique est composé d’huile de tournesol canadienne pressée à froid et ne s’encombre d’aucun ingrédient ou emballage superflu (prix : 19,95 $, offert sans fragrance et en trois parfums).

Pour un mode de vie vert

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA BOUTIQUE LES MAUVAISES HERBES Pommeau à vaisselle en bambou et Cake vaisselle, de la boutique Les Mauvaises Herbes

On trouve tout le nécessaire pour fabriquer soi-même ses produits ménagers ou cosmétiques chez Les Mauvaises Herbes, mais aussi des produits prêts à utiliser, comme le Cake vaisselle, dont Les Trappeuses partagent aussi la recette dans leur dernier livre. Coup de cœur, ce savon à vaisselle fait une mousse abondante et efficace qui rend le lavage de vaisselle et de chaudrons quasi ludique, surtout si on joint un pommeau à vaisselle au geste qui rappelle celui du rasage avec blaireau (prix : 11 $ et 19,99 $).

De la laine dans votre sécheuse

PHOTO TIRÉE DU SITE D’ÖKO CRÉATIONS Balles de séchage en laine d’Öko Créations

La laine a ceci de particulier qu’elle retient davantage l’eau que d’autres fibres et contribue à réduire l’électricité statique. Façonnez-la en boule et glissez-la dans la sécheuse pour la faire rebondir au rythme du tambour, et réduisez le temps de séchage en plus de dire adieu aux assouplissants et feuilles de séchage. Les balles de la société québécoise Öko Créations, qui propose des produits écologiques et ingrédients nécessaires à leur fabrication, sont faites de laine de moutons élevés dans des fermes durables en liberté et sans produits chimiques. (prix : 19,99 $ chacune).