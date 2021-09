Décoration

Le surcyclage, pour un décor unique

Pour bien des artistes et artisans, la récupération est une passion et une conviction. Et ce procédé particulier qui consiste à revaloriser des pièces ayant perdu leur charme ou leur utilité — le surcyclage (ou upcycling) — peut apporter à un décor cette touche unique qui manquait. En plus, la tendance serait plus vive que jamais.