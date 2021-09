Décoration

Le « design à vivre » selon Roche Bobois

En 1960, Roche Bobois faisait officiellement ses premiers pas dans l’univers du meuble, porté par l’idée d’importer du mobilier scandinave à Paris. Son flair et ses collaborations notoires l’ont rapidement hissé parmi les grands acteurs de l’industrie. Style et confort combinés sont devenus sa signature et certaines de ses créations, des icônes du design. Le Mah Jong en est une qui, à 50 ans, affiche des lignes toujours aussi modernes. Nicolas Roche nous raconte ce meuble caméléon, entre autres confidences autour du design.