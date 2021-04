Les amateurs de cuisson au barbecue élargissent leurs horizons. La cuisson plus longue fait partie de ces nouvelles explorations. La technologie intelligente, qui permet de fumer ou de rôtir des aliments à une température constante, tout en suivant l’évolution de la cuisson à distance, leur facilite grandement la tâche.

Danielle Bonneau

La Presse

Max Lavoie, pour qui les barbecues au gaz, au charbon de bois et aux granules n’ont plus de secret, a mis à l’épreuve divers systèmes reliés au WiFi, depuis que le tout premier thermomètre intelligent a fait son apparition. Il y trouve plusieurs avantages, surtout lorsqu’il met à profit son appareil aux granules, hiver comme été. Il faut préciser que le président de BBQ Québec, en plus d’être fort occupé, a une vie familiale bien remplie.

« Avec deux enfants et un troisième en chemin, je suis le plus grand ambassadeur des barbecues aux granules auprès des pères de famille, révèle-t-il. C’est très pratique de pouvoir allumer le barbecue aux granules, qui fonctionne à l’électricité, de pouvoir partir et de suivre la température interne de la viande sur une application dans son téléphone. Si on sait que la température de la viande doit atteindre 200 °F, qu’elle est rendue à 140 °F et qu’on a encore de la route à faire, on peut baisser la température en conséquence. »

La technologie intelligente se retrouve sous deux formes. Elle est intégrée dans de petits appareils dotés de sondes, achetés séparément et pouvant être utilisés avec n’importe quel type de gril. Elle est aussi incluse dans un nombre croissant de barbecues. Elle gagne en popularité, constate M. Lavoie. « Les gens cuisinent beaucoup sur leur barbecue et ils veulent surveiller la cuisson », précise-t-il.

La technologie intelligente plaît parce qu’elle permet de relaxer et qu’elle donne plus de temps pour faire autre chose. Max Lavoie, président de BBQ Québec

De plus en plus abordable

La technologie intelligente, de plus en plus abordable, s’intègre un peu partout dans la maison. « On est rendu aux barbecues », fait remarquer Jean-Michel Martin, directeur du magasin Home Depot situé dans le quartier Saint-Henri. « De plus en plus de gens s’intéressent aux produits connectés au WiFi, qui sont faciles à utiliser. Les barbecues intelligents ouvrent la porte pour essayer de faire des cuissons un peu plus longues avec plus d’assurance. On n’a pas besoin d’ouvrir le couvercle, en perdant de la chaleur chaque fois, pour vérifier la température. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Divers systèmes intelligents permettent de surveiller et de contrôler la cuisson sur le barbecue, à distance, par l'entremise d’applications. Voici certains produits proposés par BBQ Québec.

Des entreprises comme Traeger (un des leaders dans les appareils aux granules) et Weber ont mis au point leurs propres applications, qui sont loin de se limiter à la lecture de la température à distance. « Les applications sont très bien faites et permettent de ne pas trop se poser de questions, précise M. Martin. On est averti quand c’est le temps de tourner la pièce de viande. »

Les applications fournissent des recettes et des conseils pour obtenir un meilleur goût, indique Érika Uno Calderon, chef de la mise en marché des barbecues chez Lowe’s Canada, qui regroupe les enseignes Réno-Dépôt et Rona.

« La technologie est un atout de plus pour les gens qui veulent expérimenter pour ce qui est du goût, poursuit-elle. C’est comme un assistant à la cuisine. Si on fait cuire du poulet, par exemple, cela va sonner après 15 minutes, pour avertir qu’il est temps de se lever pour le changer de côté. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les barbecues aux granules, qui fonctionnent à l’électricité, sont de plus en plus populaires. Particulièrement efficaces pour de longues cuissons, ils sont dotés d’un système qui propulse la quantité requise de granules de bois en fonction de la température à atteindre. La technologie intelligente facilite la décision de se procurer cet appareil.

La technologie intelligente a d’abord été utilisée par des mordus, qui faisaient de longues cuissons ou faisaient fumer des aliments toute la nuit avec des appareils au charbon de bois ou aux granules, explique-t-elle. Des entreprises comme Traeger ont saisi l’occasion pour intégrer la technologie dans certains de leurs appareils aux granules. Il est révélateur que Weber, qui occupe une place prépondérante sur le marché avec ses petits appareils intelligents dotés de sondes Weber Connect (qui coûtent environ 170 $), lance ce printemps son tout premier barbecue au gaz propane intégrant la technologie. C’est le début d’un phénomène en pleine croissance, estime Mme Uno Calderon, puisque d’autres modèles au gaz intelligents s’ajouteront l’an prochain.

Depuis trois ans, on sent un désir d’aller plus loin dans la cuisine sur le gril, pour découvrir de nouvelles saveurs. Les ventes de barbecues aux granules, en particulier, ont beaucoup augmenté au Québec. Érika Uno Calderon, chef de la mise en marché des barbecues chez Lowe’s Canada

« La pandémie a accéléré le phénomène de la vie dans la cour, ajoute-t-elle. La technologie intelligente facilite la décision d’essayer d’aller plus loin. »

Pour la stabilité

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les barbecues au gaz, au charbon de bois et aux granules n’ont plus de secret pour Max Lavoie, président de BBQ Québec. Il a mis à l’épreuve divers systèmes reliés au WiFi, depuis que le tout premier thermomètre intelligent a fait son apparition. Il ne s’en passerait plus.

Max Lavoie, quant à lui, ne tarit pas d’éloges pour son barbecue aux granules de marque Camp Chef, qu’il n’échangerait pour rien au monde après cinq ans d’une utilisation assidue. Il a pu le rendre intelligent, l’an dernier, en remplaçant tout simplement le système de contrôle par un autre système relié au WiFi, assorti d’un régulateur PID (proportionnel, intégral, dérivé), qui conserve la température constante, avec une variation de plus ou moins 5 °F.

« Tout ce que je comprends, c’est que la température est stable, souligne avec enthousiasme M. Lavoie. C’est incroyable. Si je mets mon barbecue aux granules à 350 °F, la température ne va pas bouger. Depuis l’an passé, il roule à 5 °F près, alors qu’avant, la température était stable avec une variation de 15 ou 20 °F. J’ai la même machine, mais j’ai été capable de tellement l’améliorer ! Je trouve cela le fun. »