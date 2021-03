On se rappelle tous la ruée vers le papier de toilette et la pénurie de farine lors du premier confinement. D’autres produits ont profité de l’augmentation phénoménale du temps passé chez soi au cours de la dernière année. En voici 10.

Danielle Bonneau

La Presse

PHOTO FOURNIE PAR SAMSUNG ELECTRONICS CANADA Au cours des derniers mois, plusieurs ont dû patienter avant d’obtenir de nouveaux électroménagers. Les congélateurs ont été particulièrement populaires. Les ventes de réfrigérateurs ont aussi notamment augmenté.

1. Congélateurs et autres électroménagers

Les achats de congélateurs ont augmenté en flèche au cours de la dernière année. Est-ce à cause de la quantité de pains faits à la maison ou des visites espacées à l’épicerie ? se demande Thierry Lopez, directeur du marketing pour le Québec chez Best Buy Canada, dont les ventes de congélateurs ont fracassé des records, augmentant de 200 % en 2020. Qu’ils soient horizontaux ou verticaux, ces appareils ont aussi été plus demandés que d’habitude dans les commerces JC Perreault. Mais les produits de base devant être remplacés, comme les laveuses, les sécheuses, les cuisinières et les frigos, se sont aussi envolés à un rythme accéléré (30 % de plus), confirme Louis La Rue, directeur des ventes. Faisant preuve de prévoyance, l’entreprise avait emmagasiné des électroménagers avant le premier confinement et a pu répondre à une demande accrue. « Beaucoup de produits sont actuellement en rupture de stock, déplore-t-il. Il y a encore beaucoup de retards. »

PHOTO FOURNIE PAR KITCHENAID Le désir accru de cuisiner et de faire du pain a eu un effet direct sur les ventes de petits appareils électriques.

2. Mieux outillé pour cuisiner

En étant davantage à la maison, beaucoup ont exploré de nouveaux horizons culinaires, s’aventurant en terrain inconnu. Le désir accru de cuisiner et de faire du pain a eu un effet direct sur les ventes de petits appareils électriques, révèle Julie Cluff, directrice des ventes et du marketing chez KitchenAid Canada. Les batteurs sur socle (+ 50 %), les mélangeurs à main (+ 39 %) et les mélangeurs (+ 32 %) sont les produits qui ont été les plus convoités par les cuistots amateurs. Les machines à pain ont de leur côté connu une hausse de popularité fulgurante, notamment dans les magasins Best Buy, au Canada. Leurs ventes, à la fin de 2020, avaient augmenté de 140 % comparativement à l’année précédente, a constaté le détaillant, dans une étude pancanadienne effectuée pour faire le point sur les habitudes d’achat des consommateurs.

PHOTO FOURNIE PAR IKEA CANADA Le besoin de mieux s’équiper pour étudier ou travailler à la maison s’est fait sentir.

3. Un bureau chez soi

D’un coup, dans bon nombre de logis, le moindre espace disponible a été mis à profit pour étudier ou travailler à distance. Le besoin de mieux s’équiper s’est fait sentir. Chez IKEA, tout ce qui concerne les produits de bureau a été particulièrement demandé au cours de la dernière année, connaissant des hausses de 5 % à près de 50 %, qu’il s’agisse de chaises, de bureaux ou d’accessoires divers, indique Heena Saini, porte-parole de la multinationale européenne. « Il y a maintenant 631 800 bureaux de plus au Canada, incluant 45 000 bureaux ajustables, qui aident à créer un environnement de travail sain », précise-t-elle. Une hausse des ventes de portables intelligents de style Chromebook (+ 150 %) et de liseuses (+ 130 %) entre août et octobre 2020 ainsi qu’une augmentation des ventes de moniteurs (+ 150 %) et d’accessoires informatiques (comme les imprimantes) ont été constatées depuis le début de la pandémie dans les magasins Best Buy.

PHOTO BOWERS & WILKINS FOURNIE PAR FILLION ÉLECTRONIQUE Plusieurs en ont profité pour changer leur système audio ou pour l’améliorer, afin d’écouter de la musique à la maison.

4. L’attrait de la musique

Le travail et l’étude à distance ont amplifié le besoin de s’isoler et d’être dans sa bulle. Les écouteurs ont été particulièrement recherchés chez Fillion Électronique, constate Sylvie Thibault, copropriétaire de l’entreprise. « Tout ce qui sert à écouter de la musique à la maison, que ce soit multipièces, sans fil ou en continu, est très populaire, précise-t-elle. Les haut-parleurs WiFi sont en forte augmentation, mais aussi les tables tournantes. J’ai l’impression que beaucoup de gens se sont gâtés. Ils en ont profité pour changer leur système audio ou pour l’améliorer, pour écouter de la musique à la maison. J’ai entendu certains clients dire qu’ils achetaient des billets pour regarder des concerts diffusés sur des sites internet. On voit un engouement pour la musique en continu. »

PHOTO DAVID BOILY, LAPRESSE Un large public d’âges variés a redécouvert les puzzles. Certains de marque Ravensburger et certaines cartes Pokémon ont été revendus avec beaucoup de profit sur le marché secondaire. Parmi les jeux de société, ceux qui se jouent à deux, comme 7 Wonders Duel, ont été particulièrement populaires.

5. Puzzles et jeux de société

Un large public d’âges variés a redécouvert les puzzles, observe Rach Ok, directeur des trois magasins Tour de Jeux. Les modèles de 1000 morceaux sont les plus prisés. Mais certains mordus s’attaquent à des casse-têtes de 1500, 2000, voire 18 000 et même 40 000 morceaux ! « Le marché secondaire a pris de l’ampleur, poursuit M. Ok. Certains suivent les produits de la marque Ravensburger, qui a un gros système de rotation et fait disparaître certains modèles après tout au plus un an. Ceux-ci sont recherchés et vendus trois ou quatre fois plus cher sur des sites de revente. » Le même phénomène a aussi été remarqué avec certaines cartes Pokémon, dont les prix ont augmenté en flèche sur le marché secondaire. Quant aux jeux de société, ceux qui se jouent à deux ont volé la vedette au cours des derniers mois, précise M. Ok. C’est le cas du jeu 7 Wonders Duel, particulièrement populaire.

PHOTO FOURNIE PAR BOUTIQUE SÉDUCTION Des couples en ont profité pour organiser des soirées coquines à deux.

6. Prendre soin de soi

Des couples en ont profité pour organiser des soirées coquines à deux. « Il y a eu un engouement spécial pour l’aventure à la maison, souligne Édith Arsenault, présidente de Boutique Séduction. On offre des produits parfaits pour la pandémie, qui procurent du plaisir chez soi. » Certains mois, les ventes en ligne ont quadruplé. L’achalandage en magasin a augmenté quand les boutiques étaient ouvertes. En tout, la femme d’affaires calcule que les ventes ont doublé au cours de la dernière année. « Il ne faut pas oublier le plaisir solitaire, précise-t-elle. Avant, les célibataires pouvaient avoir des partenaires d’un soir. On s’aperçoit que les produits pour plaisirs solitaires ont été particulièrement intéressants cette année. » Dans un tout autre ordre d’idées, les ventes de brosses à dents électriques ont explosé en 2020, a-t-on constaté chez Best Buy Canada, augmentant de 100 %. « Le port du masque y est peut-être pour quelque chose, se hasarde Thierry Lopez. On est obligé de sentir sa propre haleine. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Lorsque c’est possible, les consommateurs sont enclins à encourager des manufacturiers québécois, comme Vanico-Maronyx.

7. Des rénos avec des produits locaux

De nombreux consommateurs ont transféré leur budget de vacances vers l’amélioration de leur habitation. La hausse marquée des activités dans l’industrie de la rénovation, jumelée au désir d’encourager des entreprises locales, a profité aux firmes ayant des usines de fabrication ou d’assemblage, ou encore des équipes de designers au Québec. « Les consommateurs sont contents d’encourager des compagnies québécoises », note Marie-Ève Brunet, conseillère chez Mondial, qui offre certains produits de conception ou de fabrication québécoises, comme la robinetterie d’Aquabrass, Tënzo, Baril Design et Rubi, ou les baignoires, douches ou portes de verre de Produits Neptune, Zitta ou MAAX. L’entreprise Julien (éviers en inox) est un autre exemple. « Des affiches de l’Association des fabricants de meubles du Québec identifient les meubles de fabrication québécoise et cela joue en notre faveur », estime Evelyne Gauvreau, directrice adjointe au marketing chez Vanico-Maronyx, qui confectionne du mobilier de salles de bains pouvant être personnalisé. « La hausse des commandes est beaucoup plus forte au Québec, comparativement à l’Ontario et à l’est des États-Unis. »

PHOTO FOURNIE PAR TRÉVI La fièvre du printemps s’est depuis longtemps emparée de ceux qui désirent profiter de leur cour, cet été.

8. Tous à l’extérieur

Les travaux de réno se sont aussi multipliés à l’extérieur. « Tout le monde a voulu une terrasse d’un coup, a constaté Emmanuel Cosgrove, directeur général de l’organisme Écohabitation. Cela a fait augmenter le prix du bois traité. D’autres produits, considérés comme inabordables parce qu’ils étaient trois fois plus chers, sont devenus compétitifs. C’est le cas du bois en composite fait à partir de plastique recyclé, qui ne pourrira jamais. Celui de la compagnie québécoise Dekavie, par exemple, est devenu une option très intéressante. » Chez Trévi, par ailleurs, le printemps et l’été s’annoncent à l’image de 2020 : très, très, très occupés ! « Les mois de novembre, décembre et janvier ont ressemblé à des mois de mars et avril, indique Alain Gravel, directeur du marketing de l’entreprise. Quand les succursales ont été fermées, les échanges se sont faits par téléphone et vidéoconférences. Le calendrier des installations est déjà très rempli. » Selon lui, la demande a presque doublé autant pour les piscines, les spas, les meubles de jardin que les pour pavillons.

PHOTO FOURNIE PAR NAPOLEON Les ventes de barbecues ont augmenté au cours de la dernière année. L’engouement pour la cuisson extérieure ne semble pas s’essouffler.

9. Barbecues et chauffe-terrasses

L’an dernier, les ventes de barbecues ont progressé au même rythme que celles des électroménagers, a constaté Louis La Rue, directeur des ventes chez JC Perreault. « Les gens ont investi dans leur cuisine, leur aménagement paysager et leur terrasse », souligne-t-il. L’engouement se poursuit : les amateurs de cuisson à l’extérieur ont déjà commencé à se manifester. « En février, la demande a plus que doublé par rapport à celle de l’an dernier à la même période, avant le premier confinement », précise-t-il. Au Québec, la part du marché du manufacturier de barbecues Napoleon était déjà à la hausse avant la pandémie, a fait remarquer la porte-parole Kate Lear. « La progression s’est poursuivie avec une hausse des ventes de 15 à 20 % au cours des 12 derniers mois », a-t-elle noté. Les ventes de barbecues, toutes marques confondues, ont doublé au cours de la dernière année dans les magasins Best Buy et se sont maintenues pendant l’hiver. Quant aux ventes de chauffe-terrasses, elles ont explosé, augmentant de 141 %, révèle Thierry Lopez, directeur du marketing au Québec.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Voir pousser ses légumes est devenu une passion. Il y a eu une véritable folie au début de mars pour démarrer des semis, qui est très spéciale.

10. Jardins et potagers

Le jardinage, qui a amorcé son retour en force il y a cinq ans, a atteint un sommet sans précédent au cours de la dernière année, a constaté Nathalie Deschênes, responsable de la Table filière de l’horticulture ornementale, qui regroupe l’ensemble de l’industrie horticole du Québec. Selon un sondage, que l’organisme a commandé, le jardinage captive autant les hommes que les femmes, ce qui n’était pas le cas avant. « Voir pousser ses légumes est devenu une passion, précise-t-elle. On a vu une folie au début de mars pour démarrer des semis qui est très spéciale. Des semences sont disponibles partout, que ce soit dans les centres de jardin, les grandes surfaces ou les magasins d’alimentation. Qu’autant de gens veuillent démarrer leurs semis à la maison, c’est exceptionnel. En février, des clients se sont même rendus dans des centres de jardin pour demander des plants de légumes, pour les mettre à l’intérieur, en attendant de jardiner dehors. On n’a jamais vu cela ! »