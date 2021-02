(Londres) Coincée entre un salon de coiffure et un médecin généraliste, on pourrait presque la rater : la plus étroite maison de Londres - seulement 1,7 mètre de large - est à vendre, pour plus de 1,5 million de dollars canadiens.

Agence France-Presse

Cette curieuse demeure qui s’élève sur cinq étages, située dans le quartier de Shepherd’s Bush, était à l’origine un magasin victorien de chapeaux, avec des entrepôts pour stocker la marchandise et des logements aux étages supérieurs. Clin d’œil à son passé, la maison a conservé sa petite vitrine, ornée d’une lampe en forme de chapeau melon.

L’étrange propriété, dont la façade constitue une petite bande bleue foncée très discrète dans la rue, vient d’être mise en vente, estimée à 950 000 livres (1,66 million $ CAN).

Pour David Myers, directeur des ventes dans l’agence en charge de la propriété, ce prix s’explique par le fait que la demeure, construite à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, constitue « une part unique de l’histoire de Londres ». « C’est un peu de magie de Londres », a-t-il déclaré à l’AFP.

Le rez-de-chaussée, où l’ancien magasin a été transformé en entrée, et le premier étage sont de tailles similaires. Au premier, outre une chambre et un bureau, se trouve une terrasse avec une vue imprenable sur les toits et cheminées de l’ouest londonien.

Au deuxième étage, une salle de bain et une salle de douche, au troisième la chambre principale, à laquelle on accède par une trappe dans le sol pour gagner de la place.

Pour David Myers, cette maison est destinée à « un jeune couple ou une personne seule » qui saura « voir sa beauté pour ce qu’elle est, et s’en saisira ». Grâce à ses caractéristiques « uniques » de l’époque et les innovations éclectiques de l’intérieur, la maison pourrait selon lui plaire aux acheteurs « arty » ou « bohèmes ».