Grâce à des inspirations croisées et à un savoir-faire de qualité, les créations des designers et artisans québécois attirent de plus en plus l’attention sur la scène internationale. Voici une sélection de meubles et de petits objets conçus ici pour embellir la maison tout en soutenant les talents locaux.

Muriel Françoise

Collaboration spéciale

Miroir Olivia

Clara Jorisch

Le miroir Olivia de la très jeune designer Clara Jorisch était l’une des belles découvertes de l’exposition Objects in an Embassy, à Montréal, en septembre dernier. Avec ses formes non conventionnelles et les fissures qui balaient sa surface, cette création remet en question notre rapport à l’image, qui, en cette ère, tend parfois à devenir obsessionnel. Coup de cœur spécial pour le modèle au fini bronze qui amène une illusion de soleil bienvenue lors de nos longs hivers. Une brillante première collection !

> Consultez le site de Clara Jorisch

Table Bone

Loïc Bard

PHOTO FOURNIE PAR LOÏC BARD Table Bone

La table Bone aux formes primitives très tendance du designer-ébéniste Loïc Bard est issue d’un cheminement personnel. Une expérience l’a amené à concevoir une collection sollicitant le toucher des personnes souffrant de déficiences visuelles. Celle-ci comprend également des tabourets, des bancs, des chaises ainsi que des étagères aux lignes épurées et aux proportions surprenantes et réconfortantes. Ces meubles en érable massif blanchi ou brûlé, inspirés du corps humain et de ses articulations, révéleront leur originalité dans un intérieur de préférence minimaliste.

> Consultez le site de Loïc Bard

Théière en grès

Léa et Nicolas

PHOTO FOURNIE PAR LÉA ET NICOLAS Théière en grès

Avec ses lignes sculpturales, la théière en grès canadien des céramistes Léa et Nicolas se garde à portée du regard. Le jeu géométrique, grâce à l’assemblage de deux formes contraires, s’accompagne d’un travail sur l’équilibre. On retrouve dans cet objet minimaliste l’influence de l’architecture récurrente dans l’œuvre du duo dont l’atelier se trouve en Montérégie. Cette élégante théière, à la surface polie au galet et à l’intérieur émaillé, fait partie de la sélection très pointue de la boutique new-yorkaise Still House.

> Consultez le site de Léa et Nicolas

Lampe Horizons

mpgmb

PHOTO STEPHANY HILDEBRAND, FOURNIE PAR MPGMB Lampe Horizons

Repérée au SOUK, à Montréal, en novembre dernier, la lampe de table Horizons du studio mpgmb, formé de Marie-Pier Guilmain et de Maud Beauchamp, est une pièce de design passe-partout aux lignes graphiques et aux teintes chaleureuses grâce à des planches de MDF peintes en terracotta. Une couleur qui n’en finit pas de s’inviter dans nos maisons. On y devine une inspiration tirée du groupe Memphis, dont l’audace a marqué les années 80, mais aussi des paysages marocains qui ont fasciné Maud au cours d’un récent voyage.

> Consultez le site de mpgmb

Plat en pierre de sel

Allstudio

PHOTO FOURNIE PAR ALLSTUDIO Plats en pierre de sel

Pour répondre au changement d’époque et d’habitudes de table, les jeunes designers Marie-Pier Aubry et Maxime Lévesque ont conçu la gamme d’objets en édition limitée Aperitivo. Tous ont pour particularité d’être issus d’un matériau unique à l’état brut, et d’offrir une grande liberté d’utilisation. Le bloc ovale en pierre de sel de l’Himalaya peut ainsi servir de plat de service, mais aussi de grill, s’il est placé préalablement au four, ou de plaque refroidissante après trois heures au congélateur. Beau et futé.

> Consultez le site d’Allstudio

Crédence Landscape

Emma Senft

PHOTO LAURENCE POIRIER, FOURNIE PAR EMMA SENFT Crédence Landscape

La crédence Landscape de la Montréalaise originaire de Colombie-Britannique Emma Senft fait appel aux sens, en particulier à ceux du toucher et de la vue. Passionnée par la sculpture, la designer-ébéniste a d’abord couché sur le papier des formes abstraites et organiques qu’elle a ensuite travaillées de façon numérique avant de creuser patiemment les portes en bois de tilleul à la gouge et au burin. À vous d’imaginer le lieu et le moment que ce meuble immortalise.

> Consultez le site d’Emma Senft

Chaise longue Kumo

Mitz Takahashi

PHOTO FOURNIE PAR MITZ TAKAHASHI Chaise longue Kumo

La chaise longue Kumo du designer montréalais originaire d’Osaka Mitz Takahashi a de faux airs de transat. C’est sans doute ce qui fait de ce siège moelleux, dont le nom japonais se traduit par nuage, le meuble parfait d’un coin voué à la détente ou à la lecture. La robustesse de son assise en toile rembourrée vient contrebalancer la gracilité de la structure arachnéenne en acier laqué dans un jeu d’équilibre assuré grâce à des chevilles en érable de part et d’autre du coussin.

> Consultez le site de Mitz Takahashi

Tapis Grenier

Haut Beau

PHOTO FABRIQUE 1840, FOURNIE PAR HAUT BEAU Tapis Grenier

En architecture, en design, en art… : les arches, héritées de l’Antiquité, se retrouvent de nouveau un peu partout ces derniers temps. Le Montréalais Alec Sutherland, derrière la marque Haut Beau, fait même figurer le motif sur ses tapis dans un amusant trompe-l’œil avec des escaliers menant à un ailleurs improbable. Cette œuvre textile, tissée à la main avec de la laine canadienne et frangée de lin belge dans des nuances de gris, se glisse indifféremment dans un intérieur moderne ou plus classique.

> Consultez le site de Haut Beau