Le principal problème relié à l’utilisation du lave-vaisselle provient de la pompe du broyeur à nourriture. Il faut donc s’assurer de nettoyer le filtre à débris avant que ceux-ci n’atteignent le broyeur. « Le broyeur n’a pas de problème avec de la peau de tomate ou des restants de viande, mais il ne peut pas faire grand-chose avec des noyaux d’olive ou des morceaux de verre brisé, ça peut bloquer et endommager le broyeur, explique Daniel Beaulé, propriétaire de Service 2000 Électroménagers. Il faut donc lire le manuel d’instructions pour savoir comment démonter les pièces du filtre, cela se fait généralement en quelques étapes simples. De plus, on obtient un meilleur résultat de lavage et le moteur force moins. »

PHOTO GETTY IMAGES Nettoyer le filtre à débris avant que ceux-ci n’atteignent le broyeur permet d’éviter que ce dernier ne soit bloqué ou endommagé.

Le problème est manifeste justement quand l’appareil commence à faire du bruit ; l’eau circule alors moins bien à l’intérieur. Si c’est le broyeur qui brise le plus souvent, il arrive fréquemment qu’il fonctionne simplement moins bien. « Parfois, il y a seulement un noyau de coincé dans le broyeur. On n’a qu’à le déloger, mais il reste que ça a coûté un appel de service, affirme M. Beaulé. Sur les 17 000 réparations que nous effectuons chaque année, il y en a des centaines qui pourraient être prévenues et ça nous permettrait de nous concentrer sur les appels qui comptent. »

Un autre truc tout simple qui peut permettre d’épargner pas mal de temps et d’argent : « Parfois, Hydro-Québec va faire une intervention chez un client, avec comme résultat que les disjoncteurs des électroménagers peuvent sauter, nous apprend Daniel Beaulé. Ça nous arrive donc chaque année de nous rendre chez des clients pour simplement réengager un disjoncteur. Encore une fois, on est forcé de [facturer] un appel de service... »